Бібі був у нестямі від злості: Нетаньягу і Трамп посварилися телефоном через Іран

Як повідомило джерело, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вступив у запеклу телефонну розмову з Дональдом Трампом, який вивів ізраїльського лідера з себе. У них виникли розбіжності з приводу війни в Ірані.

Увечері 20 травня лідери США та Ізраїлю провели складну і тривалу телефонну розмову, під час якої у них виникли розбіжності з приводу подальших дій в іранській війні. Нетаньягу все більше сумнівається в тому, що подальші переговори з Тегераном приведуть до мирної угоди, і хоче відновити військові удари. Тим часом Трамп хоче активніше домагатися угоди, відповідно до якої Іран відмовиться від своєї ядерної програми, повідомляє Axios.

Посол Ізраїлю у Вашингтоні поінформував американських законодавців про те, що Нетаньяху стурбований цим дзвінком, заявивши, що у прем'єр-міністра "волосся горіло" після напруженої розмови.

"Бібі завжди стурбований", — сказало інше джерело, додавши, що ізраїльський лідер виявляв занепокоєння і в минулому, на попередніх етапах переговорів.

Трамп заявив, що готовий відновити війну, якщо переговори проваляться, але при цьому зберігає впевненість у досягненні угоди.

Виступаючи 20 травня в Академії берегової охорони, він сказав: "Питання лише в тому, чи завершимо ми цю справу, чи вони підпишуть якийсь документ. Подивимося, що станеться".

Трамп заявив, що Нетаньягу "зробить все, що я від нього захочу" щодо Ірану, додавши при цьому, що у них хороші відносини. Пізніше він додав, що США та Іран перебувають "прямо на межі" між укладенням угоди і відновленням війни.

Дискусія між ними відбулася за кілька годин після того, як газета New York Times повідомила, що Ізраїль зі схвалення Трампа вступив у війну із "зухвалим" планом з призначення колишнього президента-радикала Махмуда Ахмадінежада новим лідером Ірану після загибелі аятоли Алі Хаменеї внаслідок перших ударів.

Однак план провалився в перший же день, коли Ахмадінеджад був поранений ізраїльським ударом по його будинку в Тегерані і відтоді його ніхто не бачив.

Ахмадінеджад, у якого була сварка з Хаменеї під час президентства з 2005 по 2013 рік, був також відомий тим, що закликав "стерти Ізраїль з лиця землі".

Він також підтримував ядерну програму Тегерана і жорстоко придушував інакомислення серед цивільного населення.

"Провал планів щодо Ахмадінеджада лише ще раз доводить, що в нинішніх лавах їхнього уряду немає хорошого лідера", — заявив Daily Mail американський чиновник, який брав участь в американо-іранських переговорах.

У середу міністерство закордонних справ Ірану заявило, що переговори тривають "на основі пропозиції Ірану з 14 пунктів", і що міністр внутрішніх справ Пакистану перебуває в Тегерані як посередник. Серед іншого, Іран вимагає, щоб США припинили "піратство" проти іранських суден і розморозили кошти, а Ізраїль повинен буде припинити війну в Лівані.

Джерела повідомили Axios, що посередники, зокрема Пакистан, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина і Єгипет, намагаються скоротити розбіжності в цій пропозиції.

Однак залишається незрозумілим, чи змінять іранці свою позицію щодо ядерної програми.

У середу іранська Революційна гвардія попередила, що війна на Близькому Сході вийде за межі регіону, якщо США та Ізраїль відновлять напади на Ісламську республіку, і пообіцяли "нищівні удари".

Корпус вартових ісламської революції також попередив, що Іран ще не використав "усі можливості" проти Заходу.

Погрози пролунали після того, як Дональд Трамп 19 травня стверджував, що іранські лідери "благають" про угоду і попередив, що найближчими днями станеться нова атака з боку США, якщо угоди не буде досягнуто.

"Ви ж знаєте, як це — вести переговори з країною, яку ви сильно перевершуєте. Вони лізуть за стіл переговорів, благаючи укласти угоду. Сподіваюся, нам не доведеться починати війну, але, можливо, доведеться завдати їм ще одного сильного удару. Поки я не впевнений", — повідомив президент США.

При цьому представник іранської армії Мохаммед Акрамінія попередив, що Ісламська республіка "відкриє нові фронти проти" США, якщо ті відновлять удари. І повідомив, що іранські військові використовували припинення вогню як можливість "зміцнити свої боєздатні можливості".

Тим часом президент США Дональд Трамп продовжує втрачати підтримку, і рейтинг схвалення політика впав до 35%. Це майже найнижчий рівень з моменту його повернення до Білого дому.