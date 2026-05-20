Град куль: команда вантажного корабля розповіла, як втекла від Ірану в Ормузькій протоці

Моряки, які виконували свою роботу, несподівано виявилися втягнуті у війну між США та Іраном. І поки триває операція "Епічна лють", вони опинилися замкненими в Ормузькій протоці, а коли хтось із них намагається прослизнути на волю, то стикається із загрозою смерті.

Перш ніж вирушити в небезпечні води Ормузької протоки, повністю філіппінський екіпаж вантажного судна з 23 осіб понад місяць простояв на якорі в Перській затоці, поки США та Ізраїль вели війну проти Ірану. А коли вони вирішили втекти — на них чекав шестигодинний перехід під обстрілом і серед морських мін, пише Washington Post.

Десятки кораблів застрягли в Ормузькій протоці

Журналісти поговорили з двома моряками, які перебували на борту корабля, а також зі ще одним, який пройшов через протоку на іншому судні приблизно в той самий час. Моряки, які досі перебувають у морі, говорили на умовах анонімності через побоювання помсти. Репортери також вивчили фотографії, відеозаписи та листування з корабля.

Їхні найгірші побоювання справдилися: коли судно проходило через Ормузьку протоку, воно потрапило під град куль, які вибили вікна і залишили на корпусі безліч вм'ятин. Екіпаж розбігся в пошуках укриття, опинившись в епіцентрі конфлікту, в якому вони не брали участі. Очевидно, вогонь вів невеликий іранський катер.

Перед тим, як вирушити в небезпечну подорож до колись безпечної Ормузької протоки, команда голосувала п'ять разів разом із капітаном. І якщо хтось був проти переходу — вони залишалися на місці.

Грецька судноплавна компанія, що володіє судном, при цьому наполягала на тому, що їм слід ризикнути. Їм пропонували додаткову двомісячну зарплату за ризик. І компанія запевнила їх, що дозвіл від Ірану буде отримано, незважаючи на попередній напад на судно, який було засекречено.

"Ми валимо звідси, і після цього більше ніяких роздумів, ніякого страху, ніяких безсонних ночей", — сказав один із моряків.

Із мінусів: "Нас можуть підірвати ракетою, — розповів він. — Або щось у цьому роді".

Під час п'ятого голосування моряків наприкінці березня, за словами одного з них, стався "ефект доміно": усі проголосували "за". Двоє чоловіків заявили, що проголосували за проходження протоки "під тиском".

Через кілька днів після того, як США та Іран 7 квітня оголосили про тимчасове припинення вогню, отримавши запевнення в тому, що було отримано належний дозвіл, вони вирушили в дорогу.

Як розповіли двоє моряків, незабаром за кораблем почали слідувати два човни, у кожному з яких перебувало приблизно троє людей. Один із членів екіпажу, дивлячись у бінокль, крикнув: "Лягайте, там гармата!"

Один із моряків описав, як чув "звук ударів молотка...", спочатку він подумав, що це будівельні роботи на кораблі, але через радіозв'язок на всьому судні передали інформацію про атаку. За словами моряків, стрілянина тривала з перервами понад 20 хвилин.

Одна з куль ледь не вбила моряка на капітанському містку, який намагався подати сигнал лиха. Налякані члени екіпажу сховалися за металевими дверима. Після нападу екіпаж виявив на кораблі щонайменше дев'ять слідів від колії та розбиті вікна.

Екіпаж благополучно вибрався з небезпечної ситуації і прямує назад до Південної Америки — можливо, щоб повторити все заново.

Один із членів екіпажу заявив, що, на його думку, постріли були "попереджувальним" сигналом іранської військово-морської влади, оскільки судно трохи відхилилося від затвердженого плану проходу — більш мілководними ділянками ближче до берега, ніж зазвичай. За словами одного з моряків, перед початком стрільби хтось на човні показав пістолет і подав знак члену екіпажу забігти всередину: "Думаю, вони просто дали зрозуміти, що ми діємо неправильно, я не знаю".

Протягом плавання вся команда спала на підлозі в центрі корабля і зібрала рюкзаки з їжею та паспортами. Дехто одягнув рятувальні жилети. Але їм вдалося уникнути морських мін.

Третій моряк з іншого судна розповів газеті The Post, що він застряг у Перській затоці на судні для перевезення худоби разом із понад 60 іншими моряками з Філіппін на 75 днів. (Худобу було вивантажено). За його словами, його судно могло виробляти прісну воду, і вони ловили рибу, щоб поповнити виснажені запаси провізії. Цього тижня їм нарешті вдалося дістатися до місця призначення.

За даними британської організації UK Maritime Trade Operations, яка здійснює моніторинг цих вод, понад два десятки суден зазнали нападів під час спроби подолати вузький прохід до Перської затоки і назад. Про описаний у цій статті напад раніше не повідомлялося. Компанії можуть вважати за краще не розголошувати такі подробиці, щоб зберегти екіпажі своїх суден.

Знущальний плакат у центрі Тегерана

За даними Міжнародної морської організації, від початку війни на Близькому Сході внаслідок інцидентів загинули щонайменше 11 моряків, зокрема троє тайських моряків, убитих іранським ударом по тайському судну Mayuree Naree під час проходження Ормузької протоки 11 березня. 5 травня внаслідок нападу на французьке вантажне судно було поранено вісім осіб.

