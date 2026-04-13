Пілота маленького літака ледь не атакували винищувачі та авіаносець США: що сталося

Сем Резерфорд, цивільний пілот легкомоторного літака Piper PA-28, несподівано для себе опинився в гущі подій військової операції проти Ірану "Епічна лють".

Інцидент стався над Аравійським морем, коли тільки розпочалася війна в Ірані. Сем Резерфорд і його другий пілот Шеннон Вонг летіли зі швидкістю близько 190 км на годину під музику One Direction, коли поруч із ними опинився винищувач, а військові США зажадали від них вийти на зв'язок, пише CNN.

Сем Резерфорд зіткнувся з усією військовою міццю США, переганяючи маленький літак

Пролітаючи на південь від Ірану, Резерфорд привернув увагу американських військових, які щойно вступили у війну на Близькому Сході.

"Нас щойно облетів винищувач F-16", — говорить напрочуд спокійний Разерфорд на відео, на якому закарбували цей момент і яке було опубліковано в Instagram. Як він пізніше уточнив у своєму пості, насправді це був F/A-18 Hornet.

По радіозв'язку літака Piper PA-28 він міг чути виклики авіалайнерів, що перебувають поблизу, які шукають місця для швидкої посадки, оскільки Перська затока перетворилася на активну зону бойових дій.

Багато пасажирів здійснили посадку в пункті призначення — столиці Оману Маскаті, зазвичай тихому аеропорту. Резерфорд доставляв Piper PA-28 із Флориди покупцеві — льотній школі в Індії і теж приземлився в Маскаті, але потім вирішив виконати замовлення.

Наступного ранку повітряний простір Оману було відкрито, і маршрут через Індійський океан до місця призначення, Ахмедабаду, залишався прохідним, сказав він.

Передчуваючи наближення війни, він вирішив "забиратися звідси до біса" і почати свою 1450-кілометрову подорож до Індії.

Приблизно через три години після їхнього від'їзду Іран завдав удару по Оману, закривши його повітряний простір. Але саме рішення Резерфорда полетіти призвело до його зіткнення з американськими винищувачами. Виявилося, що вони не чують його відповіді по радіозв'язку.

Це спричинило кілька напружених хвилин. Зрештою, цей Piper був зовсім не схожий на ті літаки, які зазвичай можна побачити на цьому маршруті — він летів низько та повільно.

Але, за словами Резерфорда, щойно зв'язок було відновлено, ситуація на секунду заспокоїлася.

Тому що потім американський пілот висловив ще одне прохання: змініть курс на 15 градусів або на північ, або на південь.

"Було абсолютно очевидно, що ми летимо прямо на авіаносець, — сказав Разерфорд. — Йому було байдуже, лівий він чи правий, але, будь ласка, вибирайте один із них".

Жоден із варіантів не був ідеальним. На півдні був відкритий Індійський океан. На півночі — Іран або Пакистан, а в нього не було доступу до жодної з цих країн.

Якби він поступився вимогам пілота і попрямував на південь, тоді б у нього закінчилося паливо десь над Індійським океаном на "маленькому одномоторному літаку".

Поки він вирішував питання з військовими США, навколо нього кружляли два винищувачі F/A-18. Зрештою, пілоту вдалося досягти компромісу з ВМС США.

"Ми перебували досить далеко від авіаносця, щоб у них не виникло необхідності нас збивати, і досить близько до наших траєкторій, щоб ми відчували, що благополучно дістанемося до місця призначення", — сказав Резерфорд. Але винищувачі супроводжували його ще півгодини.

"Вони просто хотіли переконатися, що ми раптово не почнемо агресивніше атакувати будь-які з їхніх активів", — іронічно зазначив Резерфорд, який благополучно дістався до Індії.

Утім, у нього знову є замовлення на доставку літака, тож він цілком може знову зустрітися з американськими військовими.

У відповідь на прохання прокоментувати інцидент із легкомоторним літаком, Центральне командування США заявило, що наразі не має жодної інформації.

Нагадаємо, Сили Центрального командування США (CENTCOM) офіційно оголосили про початок повної морської блокади всіх портів Ірану. Блокада розпочнеться 13 квітня і стосуватиметься всіх портів Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) у Перській та Оманській затоках.

Водночас Іран заявив, що атакуватиме американські кораблі, якщо ті спробують блокувати Ормузьку протоку