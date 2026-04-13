Пилота маленького самолета едва не атаковали истребители и авианосец США: что случилось

Сэм Резерфорд, гражданский пилот легкомоторного самолета Piper PA-28, неожиданно для себя оказался в гуще событий военной операции против Ирана "Эпическая ярость".

Инцидент произошел над Аравийским морем, когда только началась война в Иране. Сэм Резерфорд и его второй пилот Шеннон Вонг летели со скоростью около 190 км в час под музыку One Direction, когда рядом с ними оказался истребитель, а военные США потребовали от них выйти на связь, пишет CNN.

Сэм Резерфорд столкнулся со всей военной мощью США, перегоняя маленький самолет

Пролетая к югу от Ирана, Резерфорд привлек внимание американских военных, которые только что вступили в войну на Ближнем Востоке.

"Нас только что облетел истребитель F-16", — говорит удивительно спокойный Разерфорд на видео, запечатлевшем этот момент и опубликованном в Instagram. Как он позже уточнил в своем посте, на самом деле это был F/A-18 Hornet.

По радиосвязи самолета Piper PA-28 он мог слышать вызовы находящихся поблизости авиалайнеров, ищущих места для быстрой посадки, поскольку Персидский залив превратился в активную зону боевых действий.

Многие пассажиры совершили посадку в пункте назначения — столице Омана Маскате, обычно тихом аэропорту. Резерфорд доставлял Piper PA-28 из Флориды покупателю – летной школе в Индии и тоже приземлился в Маскате, но потом решил выполнить заказ.

Следующим утром воздушное пространство Омана было открыто, и маршрут через Индийский океан к месту назначения, Ахмедабаду, оставался проходимым, сказал он.

Предчувствуя приближение войны, он решил "убираться отсюда к черту" и начать свое 1450-километровое путешествие в Индию.

Примерно через три часа после их отъезда Иран нанес удар по Оману, закрыв его воздушное пространство. Но именно решение Резерфорда улететь привело к его столкновению с американскими истребителями. Оказалось, что они не слышат его ответы по радиосвязи.

Это вызвало несколько напряженных минут. В конце концов, этот Piper был совсем не похож на те самолеты, которые обычно можно увидеть на этом маршруте – он летел низко и медленно.

Но, по словам Резерфорда, как только связь была восстановлена, ситуация на секунду успокоилась.

Потому что затем американский пилот высказал еще одну просьбу: измените курс на 15 градусов либо на север, либо на юг.

"Было совершенно очевидно, что мы летим прямо на авианосец, — сказал Разерфорд. — Ему было все равно, левый он или правый, но, пожалуйста, выбирайте один из них".

Ни один из вариантов не был идеальным. На юге находился открытый Индийский океан. На севере — Иран или Пакистан, а у него не было доступа ни в одну из этих стран.

Если бы он уступил требованиям пилота и направился на юг, тогда бы у него закончилось топливо где-нибудь над Индийским океаном на "маленьком одномоторном самолете".

Пока он решал вопрос с военными США, вокруг него кружили два истребителя F/A-18. В конце концов, пилоту удалось достичь компромисса с ВМС США.

"Мы находились достаточно далеко от авианосца, чтобы у них не возникло необходимости нас сбивать, и достаточно близко к нашим траекториям, чтобы мы чувствовали, что благополучно доберемся до места назначения", — сказал Резерфорд. Но истребители сопровождали его еще полчаса.

"Они просто хотели убедиться, что мы внезапно не начнем более агрессивно атаковать какие-либо из их активов", — иронично отметил Резерфорд, который благополучно добрался до Индии.

Впрочем, у него опять есть заказ на доставку самолета, так что он вполне может снова встретиться с американскими военными.

В ответ на просьбу прокомментировать инцидент с легкомоторными самолетом, Центральное командование США заявило, что на данный момент не располагает никакой информацией.

Напомним, Силы Центрального командования США (CENTCOM) официально объявили о начале полной морской блокады всех портов Ирана. Блокада начнется 13 апреля и будет касаться всех портов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском и Оманском заливах.

При этом Иран заявил, что будет атаковать американские корабли, если те попытаются блокировать Ормузский пролив