США планируют с 13 апреля закрыть Ормузский пролив: какие корабли будут останавливать, — CENTCOM

Силы Центрального командования США (CENTCOM) официально объявили о начале полной морской блокады всех портов Ирана. Блокада начнется 13 апреля и будет касаться всех портов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском и Оманском заливах. Какие условия блокировки озвучило американское военное командование и какие корабли будут пропускать, а какие — нет?

Блокировка портов Ирана начнется в 10 часов по восточному времени, говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X (в 17 часов по Киеву). Отмечается, что будут останавливать все корабли, которые движутся в сторону иранского побережья и при этом не будут учитывать, под какими флагами они ходят и каково их назначение. Американское командование объяснило, что для гражданских судов третьих стран, которые будут идти через Ормузский пролив, путь свободен.

Сообщение CENTCOM появилось в сети утром 13 апреля. Указано, что будут действовать "беспристрастно в отношении судов всех стран", которые попытаются зайти или выйти из иранских портов или если их заметят у иранского побережья в обоих заливах по обе стороны от Ормуза. Также есть инструкции для моряков: им нужно слушать официальные сообщения по специальному каналу и обращаться к ВМС США по 16 каналу связи, если будут возникать проблемы.

"Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов", — говорится в сообщении.

На заявление американского командования отреагировал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Представитель КСИР в соцсети X опубликовал карту скриншот Google maps с ценами на бензин вокруг Вашингтона и заверил, что американцы пожалеют из-за решения правительства США.

Война в Иране — детали

На мониторинговом портале Marinetraffic видим, что в Ормузском проливе нет торговых кораблей, но есть суда у берегов Ирана и по обе стороны от прохода в Персидском и Оманском заливах. На иранской стороне пролива — военные корабли КСИР и также суда Китая и Индии, показывают данные портала.

Война в Иране — корабли КСИР, Китая и Индии в Ормузском проливе, 13 апреля Фото: marinetraffic.com.

Тем временем 11 апреля американское командование сообщило о двух американских военных кораблях, которые прошли через Ормузский пролив. Речь шла о "Франк Петерсен" (USS Frank E. Peterson, DDG 121) и "Майкл Мерфи" (USS Michael Murphy DDG 112) — это миноносцы, которые имели целью очистить проход от мин Ирана. CENTCOM сообщило, что таким образом освобождают Ормуз для мирного судоходства.

Отметим, президент США Дональд Трамп предупредил о возможности блокирования Ормузского пролива из-за несогласия Тегерана с условиями Вашингтона. В ответ появилось заявление иранского политика, который заверил, что КСИР ответит и благодаря этому вырастут цены на нефть во всем мире.

Напоминаем, медиа The Washigton Post рассказало, как совместные действия Китая и Ирана разрушают экономику США.