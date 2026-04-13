США планують з 13 квітня закрити Ормузьку протоку: які кораблі спинятимуть, – CENTCOM

Сили Центрального командування США (CENTCOM) офіційно оголосили про початок повної морської блокади всіх портів Ірану. Блокада почнеться 13 квітня і стосуватиметься усіх портів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Перській та Оманській затоках. Які умови блокування озвучило американське військове командування і які кораблі пропускатимуть, а які — ні?

Блокування портів Ірану почнеться о 10 год за східним часом, ідеться у заяві CENTCOM у соцмережі X (о 17 год за Києвом). Наголошується, що спинятимуть усі кораблі, які рухаються у бік іранського узбережжя і при цьому не зважатимуть, під якими прапорами вони ходять та яке їхнє призначення. Американське командування пояснило, що для цивільних суден третіх країн, які ітимуть через Ормузьку протоку, шлях буде відкритим.

Допис CENTCOM з'явився у мережі зранку 13 квітня. Вказано, що діятимуть "неупереджено щодо суден усіх країн", які спробують зайти чи вийти з іранських портів або якщо їх помітять біля іранського узбережжя в обох затоках по обидва боки від Ормузу. Також є інструкції для моряків: їм потрібно слухати офіційні повідомлення по спеціальному каналу та звертатись до ВМС США по 16 каналу міжмісткового зв’язку, якщо виникатимуть проблеми.

"Сили CENTCOM не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до та з неіранських портів", — ідеться у дописі.

На заяву американського командування відреагував спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Представник КВІР у соцмережі X опублікував карту скриншот Google maps з цінами на бензин навколо Вашингтона і запевнив, що американці пошкодують через рішення уряджу США.

На моніторинговому порталі Marinetraffic бачимо, що в Ормузькій протоці немає торгівельних кораблів, але є судна біля берегів Ірану та по обидва боки від проходу у Перській та Оманській затоках. На іранському боці протоки — військові кораблі КВІР і також судна Китаю та Індії, показують дані порталу.

Війна в Ірані — кораблі КВІР, Китаю та Індії у Ормузькій протоці, 13 квітня Фото: marinetraffic.com.

Тим часом 11 квітня американське командування повідомило про два американські військові кораблі, які пройшли Ормузькою протокою. Ішлося про "Франк Петерсен" (USS Frank E. Peterson, DDG 121) та "Майкл Мерфі" (USS Michael Murphy DDG 112) — це міноносці, які мали на меті очистити прохід від мін Ірану. CENTCOM повідомило, що таким чином звільняють Ормуз для мирного судноплавства.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп попередив про можливість блокування Ормузької протоки через незгоду Тегерану з умовами Вашингтона. У відповідь з'явилась заява іранського політика, який запевнив, що КВІР відповість і завдяки цьому зростуть ціни на нафту в усьому світі.

Нагадуємо, медіа The Washigton Post розповіло, як спільні дії Китаю та Ірану руйнують економіку США.