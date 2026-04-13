Китай та Іран використовували світову економіку як зброю проти США, — WP

Китай використав своє лідерство у сфері рідкоземельних мінералів, щоб домогтися перемир'я у торговельній війні з США, а Іран перекрив Ормузьку протоку, взявши в заручники світові енергетичні ринки і домігшись перемир'я.

Вашингтон вже не має монопольного права на ведення економічної війни, караючі непокірні країни, пише The Washington Post.

Журналісти поясили, що поступово віра в глобальну економічну інтеграцію руйнувалася, а країни все частіше стали розглядати торговельні зв'язки як потенційні точки тиску. У відповідь на це США, Китай і Європа вживають заходів щодо зміцнення економічної оборони, інвестуючи у власне виробництво товарів першої необхідності.

Зазначається, що протягом обох своїх термінів у Білому домі Дональд Трамп активно застосовував фінансові санкції, завдаючи ударів по країнах, окремих особах і компаніях. Проте його адміністрація була дещо приголомшена, коли інші країни почали використовувати свої економічні переваги як зброю.

"Виявляється, не всі ключові точки перебувають під контролем США. Ми живемо у світі, де США просто не можуть більше безкарно робити те, що, як вони думали, їм зійде з рук", — сказав співавтор книги "Підпільна імперія" Генрі Фаррелл.

10 квітня Трамп скептично відгукнувся про здатність Ірану утримувати комерційні важелі тиску, применшуючи масштаби глобального економічного хаосу, який він спричинив. Однак навіть після того, як було укладено крихке перемир’я, близько 3 200 суден, включаючи 800 танкерів і вантажних суден, застрягли в Перській затоці.

Іран пропускає невелику кількість суден за умови, що вони сплачують мито і належать до неворожих країн. Тривалий вплив Ірану на ситуацію в протоці не тільки призвів до зростання цін на бензин і дизельне паливо для американців, але й починає позначатися на вартості матраців, добрив, алюмінію, пластмас, а також фруктів і овочів.

Незалежно від результату переговорів про припинення вогню між США та Іраном, країни, що залежать від Ормузької протоки, вже розробляють плани щодо зниження вразливості у разі її подальшого блокування.

