Трамп оголосив про початок блокади Ормузької протоки: США забезпечуватимуть прохід суден

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки, доручивши Військово-морським силам США блокувати всі судна, які намагатимуться увійти або залишити цей стратегічний маршрут. Таке рішення він пояснив діями Ірану, який, за його словами, створює загрозу світовому судноплавству.

Президент США Дональд Трамп заявив у власній соцмережі Truth Social, що переговори з Іраном загалом пройшли успішно і сторони змогли узгодити більшість питань, однак ключове, — ядерне, — так і залишилося невирішеним. За його словами, саме цей пункт був визначальним, але домовленості щодо нього досягти не вдалося.

У зв’язку з цим Трамп повідомив про негайне рішення розпочати морську блокаду Ормузької протоки. Він наголосив, що Військово-морські сили США блокуватимуть усі судна, які намагатимуться увійти або залишити цей стратегічний маршрут.

Президент США також зазначив, що в перспективі може бути запроваджений режим повної свободи проходу для всіх суден, однак, за його словами, Іран перешкоджає цьому, заявляючи про можливу наявність мін у протоці. Трамп підкреслив, що такі дії він розцінює як спробу глобального тиску та вимагання.

"Я також доручив нашим ВМС виявляти та перехоплювати у міжнародних водах кожне судно, яке сплатило Ірану плату за прохід. Жодне судно, що платить незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали в протоці. Будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде знищений!", — написав Трамп.

Президент США наголосив, що Іран, на його думку, добре розуміє, як можна припинити ескалацію, однак не робить цього. Він додав, що країна вже зазнала значних втрат, зокрема у військовій сфері, включаючи флот, авіацію та системи протиповітряної оборони.

"Їхній флот знищений, їхні військово-повітряні сили знищені, їхня протиповітряна оборона і радари не працюють, Хомейні та більшість їхніх «лідерів» мертві — і все це через їхні ядерні амбіції. Блокада розпочнеться найближчим часом. Інші країни також братимуть участь у цій блокаді. Ірану не дозволять отримувати прибуток від цього незаконного акту вимагання", — зазначив Трамп.

За його словами, Тегеран прагне не лише отримати кошти, а й, передусім, досягти прогресу у створенні ядерної зброї. На завершення президент США підкреслив, що американські збройні сили перебувають у повній бойовій готовності та здатні завершити військову операцію проти Ірану, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про початок "очищення" Ормузької протоки, назвавши це "послугою" для країн, які залежать від поставок нафти, зокрема Китаю, Японії та Німеччини. Він заявив, що США беруть на себе забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

