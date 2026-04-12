Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива: США будут обеспечивать проход судов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива, поручив Военно-морским силам США блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут. Такое решение он объяснил действиями Ирана, который, по его словам, создает угрозу мировому судоходству.

Президент США Дональд Трамп заявил в собственной соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном в целом прошли успешно и стороны смогли согласовать большинство вопросов, однако ключевой, — ядерный, — так и остался нерешенным. По его словам, именно этот пункт был определяющим, но договоренности по нему достичь не удалось.

В связи с этим Трамп сообщил о немедленном решении начать морскую блокаду Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Военно-морские силы США будут блокировать все суда, которые будут пытаться войти или покинуть этот стратегический маршрут.

Президент США также отметил, что в перспективе может быть введен режим полной свободы прохода для всех судов, однако, по его словам, Иран препятствует этому, заявляя о возможном наличии мин в проливе. Трамп подчеркнул, что такие действия он расценивает как попытку глобального давления и вымогательства.

"Я также поручил нашим ВМС выявлять и перехватывать в международных водах каждое судно, которое уплатило Ирану плату за проход. Ни одно судно, которое платит незаконный сбор, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые иранцы заложили в проливе. Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен!", — написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что Иран, по его мнению, хорошо понимает, как можно прекратить эскалацию, однако не делает этого. Он добавил, что страна уже понесла значительные потери, в частности в военной сфере, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны.

"Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их противовоздушная оборона и радары не работают, Хомейни и большинство их "лидеров" мертвы — и все это из-за их ядерных амбиций. Блокада начнется в ближайшее время. Другие страны также будут участвовать в этой блокаде. Ирану не позволят получать прибыль от этого незаконного акта вымогательства", — отметил Трамп.

По его словам, Тегеран стремится не только получить средства, но и, прежде всего, достичь прогресса в создании ядерного оружия. В завершение президент США подчеркнул, что американские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и способны завершить военную операцию против Ирана, если это будет необходимо.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале "очистки" Ормузского пролива, назвав это "услугой" для стран, которые зависят от поставок нефти, в частности Китая, Японии и Германии. Он заявил, что США берут на себя обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Ранее мы также информировали, что министр по делам вооруженных сил Великобритании Ал Карнс заявил о возможном участии Украины в обеспечении безопасности Ормузского пролива. По его словам, украинские технологии, в частности в сфере дронов и искусственного интеллекта, уже доказали эффективность и могут быть применены на Ближнем Востоке.