Делают "услугу странам всего мира": Трамп заявил о начале "очищения" Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса "очищения" Ормузского пролива, который является одним из ключевых мировых морских путей для транспортировки нефти.

Как написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social, Соединенные Штаты начинают процесс "очищения" Ормузского пролива как якобы "услугу" для стран, которые зависят от поставок нефти. Он упомянул, в частности, Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и другие государства, импортирующие энергоносители через этот регион.

В своей заметке Трамп также резко раскритиковал медиа, назвав их "фейковыми новостями", и обвинил их в распространении ложной информации о ситуации вокруг Ирана. По его словам, часть СМИ утверждает, что Иран якобы "побеждает в конфликте", однако он это категорически отрицает.

Публикация Дональда Трампа на своей странице в социальной сети Truth Social Фото: Скриншот

"Фейковые новости полностью потеряли доверие, хотя оно у них и было. Из-за своего массового синдрома безумия Трампа (иногда его называют TDS!), они любят говорить, что Иран "побеждает", когда на самом деле все знают, что они проигрывают и проиграют значительно. Их флот исчез, их воздушные силы исчезли, их зенитный аппарат не существует, радар уничтожен, их заводы по производству ракет и беспилотников в значительной степени разрушены вместе с самими ракетами и беспилотниками. И, самое главное, их давних "лидеров" больше нет с нами", — написал он.

Отдельно американский президент заявил, что иранская военная инфраструктура понесла значительные потери. В частности, он утверждает об уничтожении или серьезном ослаблении систем противовоздушной обороны, радаров, а также производства ракет и беспилотников. Также Трамп заявил о потере части военного руководства страны.

Кроме того, в заметке говорится, что Соединенные Штаты берут на себя роль по обеспечению безопасности морского движения в регионе, чтобы гарантировать свободный проход нефтяных танкеров в разные страны мира.

"Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу самостоятельно. Однако очень интересно, что пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы загрузиться нефтью. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", — добавил в своей заметке чиновник.

До этого Фокус писал, что Иран не может полноценно открыть Ормузский пролив для активного судоходства из-за того, поскольку сам не способен найти все установленные там морские мины.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что в случае провала мирных переговоров между США и Ираном, американские военные корабли перезапасаются "лучшими боеприпасами", чтобы возобновить удары с новой силой.