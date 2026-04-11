"Загружаем суда лучшим оружием": Трамп ответил, что будет, если Иран не пойдет на сделку

На случай, если мирные переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном провалятся, американские военные корабли перезапасаются "лучшими боеприпасами", чтобы возобновить удары с новой силой.

Америка готова начать "все с нуля", если встречи сторон в Пакистане не принесут ожидаемого результата. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии для издания The New York Post.

На такой случай американские военные применят более мощные силы, чем это происходило до того, предостерегает глава Белого дома.

"Мы начинаем все с нуля. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо производили — даже лучше, чем то, которое мы использовали раньше, и мы их разнесли в клочья", — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома пригрозил, что США применят свои военные корабли "очень эффективно".

Переговоры между США и Ираном: последние новости

Ожидается, что в субботу, 11 апреля, между сторонами состоятся переговоры. Туда отправился в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Издание The Washington Post пишет, что на этих переговорах стороны сошлись лишь в одном — необходимости найти путь к выходу из войны. Несмотря на то, как говорится в публикации, взаимного желания прекратить конфликт может оказаться недостаточно: обе стороны садятся за стол переговоров с требованиями, которые оставляют мало возможностей для компромисса.

Дональд Трамп 10 апреля заявлял, что соглашение с Ираном сосредоточится на ядерном оружии, передает CNN. Глава Белого дома также анонсировал открытие Ормузского пролива уже вскоре: он считает, что это должно произойти "автоматически".

Напомним, 9 апреля Трамп угрожал Тегерану новой эскалацией, заявив, что американские военные останутся вблизи Ирана.

The Hill писало, что Трамп нашел вариант, как зарабатывать на Ормузском проливе.