"Завантажуємо судна найкращою зброєю": Трамп відповів, що буде, якщо Іран не піде на угоду
На випадок, якщо мирні переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном проваляться, американські військові кораблі перезапасаються "найкращими боєприпасами", щоб відновити удари з новою силою.
Америка готова розпочати "все з нуля", якщо зустрічі сторін у Пакистані не принесуть очікуваного результату. Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі для видання The New York Post.
На такий випадок американські військові застосують потужніші сили, аніж це відбувалося до того, застерігає глава Білого дому.
"Ми починаємо все з нуля. Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь виготовляли — навіть кращою, ніж та, яку ми використовували раніше, і ми їх рознесли на шматки", — наголосив Трамп.
Глава Білого дому пригрозив, що США застосують свої військові кораблі "дуже ефективно".
"Але ми завантажуємо кораблі. Ми завантажуємо кораблі найкращою зброєю, яку коли-небудь виготовляли, навіть на вищому рівні, ніж ми використовували раніше для повного знищення", — підкреслив Дональд Трамп.
Переговори між США та Іраном: останні новини
Очікується, що у суботу, 11 квітня, між сторонами відбудуться переговори. Туди вирушив зокрема віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Видання The Washington Post пише, що на цих перемовинах сторони зійшлися лише в одному — потребі знайти шлях до виходу з війни. Попри те, як йдеться у публікації, взаємного бажання припинити конфлікт може виявитися недостатньо: обидві сторони сідають за стіл переговорів з вимогами, що залишають мало можливостей для компромісу.
Дональд Трамп 10 квітня заявляв, що угода з Іраном зосередиться на ядерній зброї, передає CNN. Глава Білого дому також анонсував відкриття Ормузької протоки вже незабаром: він вважає, що це має статися "автоматично".
Нагадаємо, 9 квітня Трамп погрожував Тегерану новою ескалацією, заявивши, що американські військові залишаться поблизу Ірану.
The Hill писало, що Трамп знайшов варіант, як заробляти з Ормузької протоки.