Трамп знайшов варіант, щоб заробляти з Ормузької протоки, — The Hill

Президент США Дональд Трамп знайшов можливість отримувати прибуток з суден, які проходять через Ормузьку протоку. На його думку, Штати разом з Іраном мають створити підприємство, аби збирати кошти за прохід суден.

Президент назвав таку ідею чудовою, адже вона дає змогу забезпечити безпеку. Про це Трамп заявив, відповідаючи на запитання журналіста ABC Джонатана Карла про підтримку ініціативи Тегерана стягувати плату за прохід через ключовий світовий маршрут поставок нафти, передає The Hill.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20-25% світового нафтового експорту. Однак в іранському мирному плані, який Дональд Трамп назвав реалістичним, немає пункту про створення "спільного підприємства".

За словами Трампа, США можуть заробляти чималі гроші, допомагаючи збільшувати кількість суден, що проходять через протоку. Зокрема він розглядав варіант з тим, щоб стягувати кошти з американських кораблів.

Натомість іранська влада планує створити спеціальні "пункти стягнення плати", де судна сплачуватимуть кошти за прохід через Ормузьку протоку.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо розкритикував таку ідею, наголосивши, що вона є незаконною.

Кошти від стягнення плати Іран планує використати задля відновлення країни, ще частина коштів може бути передана Оману.

Фокус раніше повідомив, що Трамп погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні. Водночас атаки припиняться за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Натомість, в Ірані заявили, що США програли війну та погодились з 10 вимогами Тегерана.

Перед цим Дональд Трамп пообіцяв, що в ніч на 8 квітня зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

Пізніше стало відомо, що 10 квітня можуть пройти перемовини між Іраном та США.

Нагадаємо, незважаючи на перемир'я, США та Ізраїль вдарили по НПЗ Ірану. Ті зі свого боку атакували країни Перської затоки.

Також повідомлялося, що над військовою базою у штаті США, де мешкають Рубіо та Гегсет, зафіксували невідомі дрони.