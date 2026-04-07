"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі": Трамп анонсував "один з найважливіших моментів"

Президент США Дональд Трамп опублікував чергове звернення щодо Ірану. Він анонсував, що ввечері 7 квітня станеться один з найважливіших моментів у історії світу/

За його словами, сьогодні вночі може загинути ціла цивілізація. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Clash Report.

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути знову. Я не хочу, щоб це сталося, але, мабуть, так і буде. Однак, тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де можливо переважатимуть інші, розумніші та менш радикальні погляди може статися щось революційно дивовижне, Хто знає? Сьогодні ввечері ми дізнаємося про один із найважливіших моментів у довгій й складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті припиняться. Нехай Бог благословить цей чудовий народ Ірану", — написав Трамп.

Заява Трампа Фото: Clash Report

Перед цим він нагадував, що дедлайн, який він надавав Тегерану на укладання угоди, спливатиме сьогодні, 7 квітня, о 20:00 за EST (8 квітня о 03:00 за Києвом).

Трамп наголошував, що давав більше часу на перемовини Ірану, ніж вони просили, і що процес перемовин триває добре.

Водночас він заявив, що США мають план знищення інфраструктури в Ірані.

"У нас є план, згідно з яким кожен міст в Ірані буде зруйнований до 12 години завтрашньої ночі. Згідно з ним, кожна електростанція в Ірані буде виведена з експлуатації, горітиме, вибухатиме і більше ніколи не буде використовуватися. Я маю на увазі повне знесення до 12 години, і це станеться протягом чотирьох годин, якщо ми цього захочемо. Ми не хочемо, щоб це сталося", — заявив він.

Перед цим американські чиновники повідомляли Axios, що Трамп найбільш рішуче налаштований серед владних ешелонів, називаючи його "кровожерливим, як скаженого пса".

Раніше повідомлялося, що США та Іран обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню. Це перемир'я може стати кроком на шляху до завершення війни.

5 квітня Дональд Трамп агресивно звернувся до Ірану, пообіцявши, що у вівторок зруйнує всі мости та електростанції, якщо Тегеран не погодиться на угоду.

Під час прес-конференції 6 квітня президент США заявив, що його не турбує той факт, що атака на цивільну інфраструктуру Ірану порушить Женевську конвенцію.

У відповідь іранський міністр закликав молодь сформувати живі ланцюги навколо електростанцій.

Раніше Фокус розповідав, що Іран готується до можливого наземного вторгнення з боку США. Зокрема, вони посилюють оборону свого найбільшого нафтового порту, паралельно погрожуючи завдавати ударів по більшій кількості цілей довкола Перської затоки.

7 квітня США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована інфраструктура для експорту нафти.