В Ірані хочуть захищати електростанції "живою стіною" з молоді

На тлі погроз Дональда Трампа залишити Іран без мостів та енергоструктури, місцевий міністр закликав молодь сформувати живі ланцюги навколо електростанцій.

"Запрошую всіх молодих людей, діячів культури і мистецтва, спортсменів і чемпіонів узяти участь у національній кампанії "Живий ланцюг іранської молоді за світле завтра", — написав Аліреза Рахімі в X.

Дітей Ірану закликають захищати електростанції своїми тілами

Заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану закликав молодь сформувати "живий ланцюг" навколо електростанцій країни після погроз президента Дональда Трампа про те, що США бомбитимуть іранську громадську інфраструктуру, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку.

"Завтра, у вівторок о 14:00, поруч з електростанціями по всій країні, незалежно від переконань і смаків, ми стоятимемо пліч-о-пліч і говоритимемо: напад на громадську інфраструктуру — це воєнний злочин", — повідомив Рахімі в ролику.

Минулими вихідними Трамп заявив, що в Ірану є час до вівторка, 8 години вечора за східним часом (3 години ночі 8 квітня за київським часом), щоб укласти угоду.

Це не вперше, коли іранська влада порушує міжнародне гуманітарне право, вербуючи дітей-солдатів. Це відбувалося під час ірано-іракської війни 1980-х років, у якій загинули десятки тисяч дітей.

Також наприкінці березня революційна гвардія країни закликала громадян-"добровольців" віком від 12 років допомогти у військових діях, зокрема брати участь у патрулюванні.

При цьому Армія оборони Ізраїлю закликає іранців триматися подалі від поїздів і залізниць.

Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) випустили "термінове попередження" іранцям із закликом не користуватися поїздами і триматися подалі від залізничних шляхів протягом наступних 12 годин.

"Ваша присутність у поїздах і поблизу залізничних колій наражає ваше життя на небезпеку", — ідеться в повідомленні.

Попередження, надане Ізраїлем, спливає за шість із половиною годин до крайнього терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для відновлення роботи Ормузької протоки.

Трамп пригрозив знищити цивільну інфраструктуру Ірану, включно з мостами та електростанціями, якщо той не виконає його вимоги.

Нанесення ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі може бути розцінено як військовий злочин. Трамп неодноразово оголошував, а потім змінював терміни відкриття протоки.

Під час прес-конференції 6 квітня президент США заявив, що його не турбує той факт, що атака на цивільну інфраструктуру Ірану порушить Женевську конвенцію.

Нагадаємо, раніше Тегеран попереджав про можливість нанесення ударів по американських технологічних компаніях, що працюють на Близькому Сході. Так, Іран заявив, що атакує дата-центри OpenAI, які розташовані в ОАЕ.