Трамп пригрозив знищити всі мости й електростанції в Ірані до вечора 7 квітня (відео)

Президент США виступив із промовою і зробив кілька заяв, зокрема й про своє психічне здоров'я. Він пригрозив обрушити на Тегеран "пекло" до вечора завтрашнього дня.

Дональд Трамп підтвердив свій крайній термін, встановлений на вівторок для укладення угоди з Іраном, і попередив про наслідки, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку і не укладе угоду, яка його влаштує. Фокус зібрав усе, що відомо.

Дональд Трамп дав термін Ірану до 7 квітня, щоб укласти "угоду"

"Нам потрібно укласти угоду, яка мене влаштує. І частиною цієї угоди буде вільний рух нафти і всього іншого", — сказав він. Президент США говорив понад годину і відповідав на запитання журналістів.

"У нас є план, з огляду на міць нашої армії, згідно з яким до опівночі завтрашнього дня всі мости в Ірані буде зруйновано, всі електростанції в Ірані буде виведено з ладу, вони горітимуть, вибухатимуть і ніколи більше не будуть використовуватися. Я маю на увазі повне руйнування до опівночі, і це станеться протягом чотирьох годин, якщо ми цього захочемо. Ми не хочемо, щоб це сталося", — заявив Трамп. Термін спливає о 20:00 за східним часом 7 квітня (03:00 8 квітня за київським часом).

Президента США запитали щодо його постів у соцмережах, коли він назвав іранців "божевільними виродками" і погрожував знести іранські електростанції та інфраструктуру. Його за це критикували політики та експерти.

Але Трамп сказав репортерові: "Мені плювати на критиків". На запитання про те, чи закликають дехто до обстеження його психічного здоров'я, Трамп відмахнувся.

"Я про це не чув", — заявив президент на пресконференції, після чого припустив, що таких людей, як він, має бути більше".

"Але якщо це так, вам знадобиться більше таких людей, як я, тому що нашу країну обманювали в торгівлі і в усьому іншому протягом багатьох років, поки я не прийшов до влади, — заявив Трамп журналістам. — Тож, якщо це так, вам знадобиться більше людей".

При цьому Трамп заявив, що у США є активний і готовий до переговорів партнер в Ірані.

"Я не можу говорити про припинення вогню. Але можу сказати, що з іншого боку є активний і готовий до співпраці учасник. Вони хотіли б укласти угоду. Більше я нічого сказати не можу", — заявив Трамп журналістам.

Пізніше він додав: "Можу сказати, що, як нам здається, вони ведуть переговори сумлінно. Ми це з'ясуємо".

Що ще говорив Трамп про війну в Ірані і не тільки

Автору публікації про зниклого пілота F-15E Strike Eagle з позивним "Dude 4 4 Bravo" загрожує в'язниця, якщо він не розкриє джерело витоку інформації. "Ми збиралися звернутися до медіакомпанії, яка це опублікувала, і сказати: "Національна безпека, здавайтеся або йдіть до в'язниці"... Коли вони це зробили, раптово вся Іранська країна дізналася, що десь на їхній території перебуває пілот, який бореться за своє життя".

У другу рятувальну місію було задіяно 155 літаків: 4 бомбардувальники, 64 винищувачі, 48 літаків-заправників, 13 рятувальних літаків і багато іншого. При цьому Трамп визнав, що вони могли втратити 100 солдатів США. Два літаки MC-130, що перевозили в Тегеран близько 100 американських військовослужбовців сил спеціального призначення, виявилися несправними і не змогли злетіти. Раптово елітні спецпризначенці опинилися під загрозою опинитися в тилу ворога.

"Весь Іран можна знищити за одну ніч. І ця ніч може настати вже завтра. У них є час до завтра прийняти рішення. Після цього не буде в них ні мостів, не буде в них ні енергостанцій", — заявив Трамп, зазначивши, що хоче, щоб США стягували плату за прохід в Ормузькій протоці, а не Іран: "Ми у військовому сенсі перемогли їх".

Також Трамп обрушився з критикою на союзників і НАТО, які "не допомогли" у війні проти Ірану. "Японія нам не допомогла, Австралія нам не допомогла, Південна Корея нам не допомогла, а потім ще й НАТО — НАТО нам не допомогло", — заявив Трамп на прес-конференції в Білому домі. Трамп, говорячи про допомогу США цим країнам, додав: "У нас 50 000 солдатів у Японії, щоб захистити їх від Північної Кореї; у нас 45 000 солдатів у Південній Кореї, щоб захистити нас від Кім Чен Ина". Потім Трамп похвалив деякі країни Перської затоки, визнавши, що їхня участь пов'язана з близькістю до конфлікту: "Саудівська Аравія проявила себе чудово, Катар проявив себе чудово, ОАЕ проявили себе чудово, Бахрейн, Кувейт".

Під час конференції репортер із New York Times запитав Трампа, чи турбує його той факт, що навмисний удар по цивільній інфраструктурі порушить Женевську конвенцію. Трамп заявив, що його це не турбує, і він сподівається, що йому не доведеться цього робити. "Якщо ви думаєте, що я дозволю їм володіти ядерною зброєю, можете сказати своїм друзям із New York Times, що цього не станеться", — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше Тегеран попереджав про можливість нанесення ударів по американських технологічних компаніях, що працюють на Близькому Сході. Так, Іран заявив, що атакує дата-центри OpenAI, які розташовані в ОАЕ.

Також виявилося, що удари США та Ізраїлю по Ірану не такі ефективні, як здається. Арсенал аятол зберігається в "ракетному місті", вирубаному в скелях, які не можуть пробити навіть бункерні бомби.