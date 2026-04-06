Трамп пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране к вечеру 7 апреля (видео)

Президент США выступил с речью и сделал несколько заявлений, в том числе и о своем психическом здоровье. Он пригрозил обрушить на Тегеран "ад" к вечеру завтрашнего дня.

Дональд Трамп подтвердил свой крайний срок, установленный на вторник для заключения соглашения с Ираном, и предупредил о последствиях, если Иран не откроет Ормузский пролив и не заключит сделку, которая его устроит. Фокус собрал все, что известно.

Дональд Трамп дал срок Ирану до 7 апреля, чтобы заключить "сделку"

"Нам нужно заключить сделку, которая меня устроит. И частью этой сделки будет свободное движение нефти и всего остального", — сказал он. Президент США говорил более часа и отвечал на вопросы журналистов.

"У нас есть план, учитывая мощь нашей армии, согласно которому к полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. Я имею в виду полное разрушение к полуночи, и это произойдет в течение четырех часов, если мы этого захотим. Мы не хотим, чтобы это произошло", — заявил Трамп. Срок истекает в 20:00 по восточному времени 7 апреля (03:00 8 апреля по киевскому времени).

Президента США спросили насчет его постов в соцсетях, когда он назвал иранцев "сумасшедшими ублюдками" и угрожал снести иранские электростанции и инфраструктуру. Его за это критиковали политики и эксперты.

Но Трамп сказал репортеру: "Мне плевать на критиков". На вопрос о том, призывают ли некоторые к обследованию его психического здоровья, Трамп отмахнулся.

"Я об этом не слышал", — заявил президент на пресс-конференции, после чего предположил, что таких людей, как он, должно быть больше".

"Но если это так, вам понадобится больше таких людей, как я, потому что нашу страну обманывали в торговле и во всем остальном на протяжении многих лет, пока я не пришел к власти, — заявил Трамп журналистам. - Так что, если это так, вам понадобится больше людей".

При этом Трамп заявил, что у США есть активный и готовый к переговорам партнер в Иране.

"Я не могу говорить о прекращении огня. Но могу сказать, что с другой стороны есть активный и готовый к сотрудничеству участник. Они хотели бы заключить сделку. Больше я ничего сказать не могу", — заявил Трамп журналистам.

Позже он добавил: "Могу сказать, что, как нам кажется, они ведут переговоры добросовестно. Мы это выясним".

Что еще говорил Трамп о войне в Иране и не только

Автору публикации о пропавшем пилоте F-15E Strike Eagle с позывным "Dude 4 4 ​​Bravo" грозит тюрьма, если он не раскроет источник утечки информации. "Мы собирались обратиться к медиакомпании, которая это опубликовала, и сказать: "Национальная безопасность, сдайтесь или идите в тюрьму"… Когда они это сделали, внезапно вся Иранская страна узнала, что где-то на их территории находится пилот, борющийся за свою жизнь".

Во вторую спасательную миссию было задействовано 155 самолетов: 4 бомбардировщика, 64 истребителя, 48 самолетов-заправщиков, 13 спасательных самолетов и многое другое. При этом Трамп признал, что они могли потерять 100 солдат США. Два самолета MC-130, перевозившие в Тегеран около 100 американских военнослужащих сил специального назначения, оказались неисправны и не смогли взлететь. Внезапно элитные спецназовцы оказались под угрозой оказаться в тылу врага.

"Весь Иран можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра. У них есть время до завтра принять решение. После этого не будет у них ни мостов, не будет у них ни энергостанций", — заявил Трамп, отметив, что хочет, чтобы США взимали плату за проход в Ормузском проливе, а не Иран: "Мы в военном смысле победили их".

Также Трамп обрушился с критикой на союзников и НАТО, которые "не помогли" в войне против Ирана. "Япония нам не помогла, Австралия нам не помогла, Южная Корея нам не помогла, а потом еще и НАТО — НАТО нам не помогло", — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Трамп, говоря о помощи США этим странам, добавил: "У нас 50 000 солдат в Японии, чтобы защитить их от Северной Кореи; у нас 45 000 солдат в Южной Корее, чтобы защитить нас от Ким Чен Ына". Затем Трамп похвалил некоторые страны Персидского залива, признав, что их участие связано с близостью к конфликту: "Саудовская Аравия проявила себя превосходно, Катар проявил себя превосходно, ОАЭ проявили себя превосходно, Бахрейн, Кувейт".

В ходе конференции репортер из New York Times спросил Трампа, беспокоит ли его тот факт, что преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре нарушит Женевскую конвенцию. Трамп заявил, что его это не беспокоит, и он надеется, что ему не придется этого делать. "Если вы думаете, что я позволю им обладать ядерным оружием, можете сказать своим друзьям из New York Times, что этого не произойдет", — добавил Трамп.

Напомним, ранее Тегеран предупреждал о возможности нанесения ударов по американским технологическим компаниям, работающим на Ближнем Востоке. Так, Иран заявил, что атакует дата-центры OpenAI, которые находятся в ОАЭ.

Также оказалось, что удары США и Израиля по Ирану не так эффективны, как кажется. Арсенал аятолл хранится в "ракетном городе", вырубленном в скалах, которые не могут пробить даже бункерные бомбы.