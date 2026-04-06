США атакуют впустую: Иран восстанавливает ракетные шахты за считанные часы

Согласно новым разведывательным данным, Иран оперативно восстанавливает работоспособность своих ракетных бункеров всего через несколько часов после того, как они подверглись ударам со стороны США и Израиля.

Белый дом указывает на сокращение количества запусков иранских беспилотников и ракет с момента начала конфликта как на доказательство того, что ударные возможности Тегерана ослабевают. Но недавно опубликованный доклад американской разведки, на который ссылается The New York Times, говорит об обратном. Иран все еще обладает значительным арсеналом и оперативно восстанавливает поврежденные объекты.

Иран построил в горах настоящий "ракетный город"

Некоторые из этих массивных ракетных бункеров расположены глубоко в гранитных горах, способных выдерживать сокрушительные удары ракет и бункерных бомб.

Этот материал создает максимально прочный барьер даже для самой мощной американской бомбы, предназначенной для уничтожения бункеров, — GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Считается, что одна из этих крепостей, ракетная база в Йезде, оснащена автоматизированной рельсовой системой, проходящей через туннели, соединяющие сборочные пункты, склады и многочисленные скрытые выходы, прорубленные в разных частях горы.

В подобных подземных ракетных комплексах, показанных в иранских пропагандистских видеороликах, пусковые установки быстро перемещаются на грузовиках, выкатываются для стрельбы и в мгновение ока убираются обратно под землю за бронированные двери.

Несмотря на недели непрерывных американо-израильских ударов по его объектам, Ирану каким-то образом все еще удается применять свой скрытый арсенал ракет и беспилотников по целям на Ближнем Востоке.

Согласно сообщению NYT, Вашингтон не может с уверенностью сказать, сколько ракетных установок было уничтожено, поскольку Иран использовал ложные цели.

В докладе также отмечается, что, хотя подземные бункеры и шахты могут выглядеть поврежденными, пусковые установки можно быстро извлечь из-под завалов и использовать для атак.

В горах Ирана высечено несколько подземных "ракетных городов", образующих разрозненную сеть укрепленных объектов, поддерживающих потенциал страны в области баллистических ракет. Исламская Республика потратила годы на строительство этих огромных бункеров, чтобы защитить свой обширный ракетный арсенал от уничтожения.

Аналитик Шанака Ансельм Перера заявил: "Горе все равно, сколько боевых вылетов совершается над ней. Железной дороге все равно, сколько порталов запечатано. Защита обеспечивается геологией, а геологические образования существуют уже 300 миллионов лет".

Глубина проникновения варьируется в зависимости от того, закрыта ли цель грунтом, бетоном или плотной породой. Гранит, в частности, поглощает и рассеивает энергию взрыва, снижая эффективность даже самых крупных обычных боеприпасов.

Проникновение в укрепленные подземные сооружения может потребовать многократных ударов по одной и той же точке, детальной разведки внутренней планировки и продолжительных последующих атак, чтобы предотвратить быстрый ремонт.

И все это должно осуществляться в условиях подавления противовоздушной обороны и координации атак на многочисленных рассредоточенных объектах.

Между тем, эксперты сообщили, что замедление темпов атак может отражать тактический сдвиг: Иран адаптирует свой подход и становится более искусным в сокрытии мобильных пусковых установок после их использования.

Пентагон заявил, что за первые пять недель войны поразил 11 000 целей, а израильские силы сообщили, что к 7 марта было уничтожено три четверти иранских пусковых установок .

Однако продолжающиеся удары иранской Революционной гвардии вызывают сомнения в том, насколько близки США к нейтрализации угрозы.

Количество ракетных пусков резко сократилось — с сотен в день до менее чем 40 в день. Тем временем Иран продолжает ежедневно запускать от 50 до 100 беспилотников в регионе, большинство из которых перехватываются.

6 апреля министр обороны США Пит Хегсет заявил: "Да, они по-прежнему будут запускать ракеты, но мы будем их сбивать". Он добавил: "Они уйдут под землю, но мы их найдем".

Он выступил с заявлением после того, как канал CNN также сослался на оценку разведки США и отметил, что хоть Израиль и США уже месяц атакуют Иран, но около половины иранских пусковых установок баллистических ракет остаются целыми. Часть оставшихся пусковых установок в настоящее время вероятно недоступны, поскольку они оказались погребены под обломками в результате серии авиаударов. Но Иран использует тяжелую технику, чтобы освободить установки от завалов.

В ответ на репортаж CNN пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Количество баллистических ракетных и беспилотных атак Ирана сократилось примерно на 90 процентов, их военно-морской флот уничтожен, две трети их производственных мощностей повреждены или разрушены, а Соединенные Штаты и Израиль обладают подавляющим превосходством в воздухе над Ираном".

Напомним, ранее Тегеран предупреждал о возможности нанесения ударов по американским технологическим компаниям, работающим на Ближнем Востоке. Так, Иран заявил, что атакует дата-центры OpenAI, которые находятся в ОАЭ.

Ранее, 5 апреля Дональд Трамп заявил, что "вторник (8 апреля) станет Днем электростанций и мостов" в Иране, угрожая атаками. Так он пытался призвать власти страны открыть Ормузский пролив.