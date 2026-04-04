Трамп поставил новый дедлайн Ирану: "На них обрушится весь ад"

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана на фоне непрекращающегося конфликта. Он дал 48 часов, после чего пригрозил большими проблемами.

Он пообещал стране последствия, если та не примет условия США.

"Помните, когда я дал Ирану десять дней на то, чтобы ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ или ОТКРЫТЬ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ? Время истекает — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится весь ад. Слава Богу! Президент Дональд Дж. Трамп", — написал Трамп в Truth Social.

Ранее, 26 марта, он объявил о продлении срока и 10-дневном ограничении. Коммерческое судоходство через пролив, через который проходит 20% мировых поставок нефти, резко замедлилось после многочисленных обстрелов нефтяных танкеров и угроз со стороны Ирана в адрес американских и израильских судов.

Угрозы прозвучали на фоне продолжающихся поисков американского пилота, чей F-15Е был сбит в пятницу, 3 апреля. Два члена экипажа катапультировались над Ираном, и один из них был спасен американскими войсками. Другой, как полагают, скрывается в Иране. Его не нашли до сих пор, поскольку поисковые вертолеты сбивают иранцы.

Государственное телевидение призвало иранцев в этом районе отправиться на поиски "вражеского пилота" и пообещало награду за его поимку.

Истребитель A-10 Warthog, участвовавший в поисково-спасательной операции пилотов F-15Е, был обстрелян и поврежден. Пилот Warthog катапультировался над Персидским заливом. Его спасли.

По данным недавно опубликованных данных Пентагона, в ходе операций США против Ирана пострадали в общей сложности 365 американских военнослужащих. В то время как Трамп неоднократно пытался представить иранскую армию как побежденную, агентство Reuters сообщило, что, по данным американской разведки, Иран сохраняет значительные мощности в области ракетного и беспилотного оружия.

Несмотря на это, в своем обращении к нации Дональд Трамп заверил, что США "доведут дело до конца", и анонсировал следующие мощные удары по Ирану:

"Мы нанесем им чрезвычайно сильный удар в течение следующих 2-3 недель. Мы вернем их в каменный век, к которому они и принадлежат".

В то же время он сказал, что основные стратегические цели военной операции уже "почти достигнуты".

