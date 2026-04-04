Трамп поставив новий дедлайн Ірану: "На них обрушиться все пекло"

Президент США Дональд Трамп виступив із новими погрозами на адресу Ірану на тлі безперервного конфлікту. Він дав 48 годин, після чого пригрозив великими проблемами.

Він пообіцяв країні наслідки, якщо та не прийме умови США.

"Пам'ятаєте, коли я дав Ірану десять днів на те, щоб УКЛАСТИ УГОДУ або ВІДКРИТИ ОРМУЗСЬКУ ПРОЛИВУ? Час спливає — залишилося 48 годин, перш ніж на них обрушиться все пекло. Слава Богу! Президент Дональд Дж. Трамп", — написав Трамп у Truth Social.

Раніше, 26 березня, він оголосив про продовження терміну і 10-денне обмеження. Комерційне судноплавство через протоку, через яку проходить 20% світових поставок нафти, різко сповільнилося після численних обстрілів нафтових танкерів і погроз з боку Ірану на адресу американських та ізраїльських суден.

Погрози пролунали на тлі триваючих пошуків американського пілота, чий F-15Е був збитий у п'ятницю, 3 квітня. Два члени екіпажу катапультувалися над Іраном, і одного з них врятували американські війська. Інший, як вважають, переховується в Ірані. Його не знайшли досі, оскільки пошукові вертольоти збивають іранці.

Державне телебачення закликало іранців у цьому районі вирушити на пошуки "ворожого пілота" і пообіцяло нагороду за його затримання.

Винищувач A-10 Warthog, який брав участь у пошуково-рятувальній операції пілотів F-15Е, був обстріляний і пошкоджений. Пілот Warthog катапультувався над Перською затокою, його врятували. врятований.

За даними нещодавно опублікованих даних Пентагону, під час операцій США проти Ірану постраждали загалом 365 американських військовослужбовців. У той час як Трамп неодноразово намагався представити іранську армію як переможену, агентство Reuters повідомило, що, за даними американської розвідки, Іран зберігає значні потужності в галузі ракетної та безпілотної зброї.

Попри це, у своєму зверненні до нації Дональд Трамп запевнив, що США "доведуть справу до кінця", і анонсував наступні потужні удари по Ірану:

"Ми завдамо їм надзвичайно сильного удару протягом наступних 2-3 тижнів. Ми повернемо їх у кам'яний вік, до якого вони і належать".

Водночас він сказав, що основні стратегічні цілі військової операції вже "майже досягнуті".

