"Эпическая ярость" Трампа: почему наземная операция США в Иране будет сложней, чем война во Вьетнаме

США и Израиль продолжают свою военную операцию против Ирана, но пока без наземных операций. Хотя слухи об американских войсках на иранской земле циркулируют с 28 февраля, когда началась "Эпическая ярость" и подогрела их отправка морских пехотинцев на Ближний Восток.

Но военные эксперты и историки отмечают, что Америка может столкнуться с более серьезными условиями, чем те, с которыми она столкнулась в Афганистане, Ираке и даже Вьетнаме, пишет Daily Mail.

Иран не был завоеван с 1941 года. Тогда армии Великобритании и СССР объединили свои воздушные, сухопутные и морские силы, чтобы во время Второй мировой войны разгромить крайне слаборазвитую армию, созданную тогдашним правителем Ирана Резой Шахом.

Дональд Трамп, похоже, стремится повторить успех британо-советского вторжения, поскольку впервые с начала конфликта США направили на Ближний Восток 5000 американских морских пехотинцев.

Американские войска направятся в зону конфликта из Японии, в то время как Трамп вчера вечером заявил прессе, что война закончится, "когда я почувствую это", а министр войны Пит Хегсет заявил, что США "готовы пойти на все, что потребуется".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что наземные операции "в данный момент не входят в планы".

Вторжение в Иран – почему это сложно

Иран, из-за сложного рельефа местности, является страной, которую крайне трудно оккупировать.

На территории страны расположены обширные соляные равнины, густые болотистые топи и цепь скалистых гор, образующих естественную крепость, охватывающую всю страну, в которой скрываются бесчисленные военные и ядерные объекты.

Иран - это буквально крепость, окруженная горами и болотами

Доминирование Ирана над Ормузским проливом, водным путем к югу от него, означает, что любые вражеские суда в Оманском заливе или Персидском заливе могут стать легкой мишенью.

Иран — одна из крупнейших стран мира. Его общая площадь превышает площадь Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании и Португалии вместе взятых. Кроме того, его население составляет более 93 миллионов человек.

Сравнивая эти статистические данные с показателями соседних стран, легко понять, почему Иран стал столь доминирующим игроком на Ближнем Востоке. По площади оно в четыре раза больше Ирака и почти в три раза больше Афганистана. При этом его население почти вдвое превышает население обеих этих стран.

Вся страна расположена в высокогорье, Тегеран, столица Ирана, находится на высоте 1,2 км над уровнем моря.

Согласно данным медицинской службы ВВС США , пребывание военнослужащих на подобной высоте может привести к "острой горной болезни, наиболее распространенной и легкой форме высотной болезни, а также к снижению работоспособности".

Для этого требуется значительная подготовка и акклиматизация, что может быть невозможно при полномасштабном наземном вторжении в страну.

Горы, болота и соляные равнины: Иран – это крепость, которую тяжело взять

Иран — это не только большая и значительно расположенная на большой высоте страна, большая часть которой расположена в горах. В стране расположены три крупных горных хребта, самым большим из которых является хребет Загрос. Он простирается от границы с Турцией в сторону Ормузского пролива и возвышается над Персидским заливом, где расположены одни из важнейших нефтяных портов мира.

Все военные объекты Ирана спрятаны в горах глубоко под землей Фото: MAXAR

Вдоль Каспийского моря расположен горный хребет Альборз, который также защищает северную часть Тегерана. В горном хребте Альборз находится самая высокая гора Ирана, Дамаванд.

И наконец, горный хребет Макран, простирающийся от Ормузского пролива до Пакистана.

В этих горах сосредоточена значительная часть населения Ирана. И именно там спрятано подавляющее большинство военных и ядерных активов Ирана.

В Иране очень сложный для вторжения рельеф

В горах вести бои, как известно, крайне сложно. НАТО рекомендует разделить армии на более мобильные отряды, но это увеличивает риск того, что каждое подразделение окажется под контролем противостоящих иранских сил.

Крис Осборн, редактор отдела военных вопросов оборонного издания 19FortyFive, предупредил, что Корпус стражей исламской революции может легко мобилизовать большое количество бойцов, прошедших подготовку по партизанской войне и знающих местность гораздо лучше, чем армия захватчика.

Он сказал: "Даже если Соединенные Штаты разгромят обычную армию Ирана, эти нерегулярные формирования могут продолжать воевать еще долгие годы".

Единственная часть Ирана, где нет гор – это провинция Хузестан, но этот регион известен своими болотами, что затрудняет продвижение на тяжелой военной технике.

Но США могут решить последовать примеру Франклина Д. Рузвельта и начать десантную операцию в Иране. Во время Второй мировой войны, в рамках операции "Оверлорд", США перебросили в Нормандию до 17 000 десантников и планеров для обеспечения безопасности жизненно важных маршрутов.

Ормузский пролив котролирует КСИР Фото: iranwire.com

Но это зависит от доминирования в южных водах Ирана. Ормузский пролив усеян иранскими судами, которые и без того агрессивно преследуют танкеры, пытающиеся достичь или покинуть соседние страны Персидского залива.

В результате, даже если бы воздушное вторжение удалось осуществить успешно, размеры и географическое положение Ирана сделали бы организацию полномасштабного вторжения с моря невероятно сложной задачей.

В Иране также находятся два крупных соляных плато — Дашт-э-Кавир и Дашт-э-Лут. Их общая площадь составляет 129 500 км. кв. (это почти территория всей Греции), в основном расположенных в центральной и восточной частях страны.

В Дашт-э-Кавире температура достигает 50 градусов жары и резко падает ночью, что может создавать проблемы для солдат, не привыкших к боевым действиям в подобных условиях и там нет воды.

Кроме того, работать на соляных равнинах крайне сложно. Соляная пыль невероятно едкая, способна быстро разрушать защитные материалы, а также внутренние механизмы и электронику, делая их непригодными для использования.

Природные особенности Ирана делают его стойким противником и могут серьезно ограничить возможности полномасштабного вторжения.

