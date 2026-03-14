"Епічна лють" Трампа: чому наземна операція США в Ірані буде складнішою, ніж війна у В'єтнамі

США та Ізраїль продовжують свою військову операцію проти Ірану, але поки що без наземних операцій. Хоча чутки про американські війська на іранській землі циркулюють від 28 лютого, коли почалася "Епічна лють" і підігріла їх відправка морських піхотинців на Близький Схід.

Але військові експерти та історики зазначають, що Америка може зіткнутися з більш серйозними умовами, ніж ті, з якими вона зіткнулася в Афганістані, Іраку і навіть В'єтнамі, пише Daily Mail.

Іран не був завойований з 1941 року. Тоді армії Великої Британії та СРСР об'єднали свої повітряні, сухопутні та морські сили, щоб під час Другої світової війни розгромити вкрай слаборозвинену армію, створену тодішнім правителем Ірану Резою Шахом.

Дональд Трамп, схоже, прагне повторити успіх британо-радянського вторгнення, оскільки вперше з початку конфлікту США направили на Близький Схід 5000 американських морських піхотинців.

Американські війська прямуватимуть у зону конфлікту з Японії, тоді як Трамп учора ввечері заявив пресі, що війна закінчиться, "коли я відчую це", а міністр війни Піт Гегсет заявив, що США "готові піти на все, що буде потрібно".

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що наземні операції "наразі не входять у плани".

Вторгнення в Іран — чому це складно

Іран, через складний рельєф місцевості, є країною, яку вкрай важко окупувати.

На території країни розташовані великі соляні рівнини, густі болотисті драговини і ланцюг скелястих гір, що утворюють природну фортецю, яка охоплює всю країну, в якій ховаються незліченні військові та ядерні об'єкти.

Іран — це буквально фортеця, оточена горами і болотами

Домінування Ірану над Ормузькою протокою, водним шляхом на південь від неї, означає, що будь-які ворожі судна в Оманській затоці або Перській затоці можуть стати легкою мішенню.

Іран — одна з найбільших країн світу. Його загальна площа перевищує площу Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії та Португалії разом узятих. Крім того, його населення становить понад 93 мільйони осіб.

Порівнюючи ці статистичні дані з показниками сусідніх країн, легко зрозуміти, чому Іран став настільки домінуючим гравцем на Близькому Сході. За площею вона вчетверо більша за Ірак і майже втричі більша за Афганістан. При цьому його населення майже вдвічі перевищує населення обох цих країн.

Вся країна розташована у високогір'ї, Тегеран, столиця Ірану, розташований на висоті 1,2 км над рівнем моря.

Згідно з даними медичної служби ВПС США, перебування військовослужбовців на такій висоті може призвести до "гострої гірської хвороби, найпоширенішої і найлегшої форми висотної хвороби, а також до зниження працездатності".

Для цього потрібна значна підготовка та акліматизація, що може бути неможливим за повномасштабного наземного вторгнення в країну.

Гори, болота і соляні рівнини: Іран — це фортеця, яку важко взяти

Іран — це не тільки велика і значно розташована на великій висоті країна, більша частина якої розташована в горах. У країні розташовані три великі гірські хребти, найбільшим з яких є хребет Загрос. Він простягається від кордону з Туреччиною в бік Ормузької протоки і височіє над Перською затокою, де розташовані одні з найважливіших нафтових портів світу.

Усі військові об'єкти Ірану заховані в горах глибоко під землею Фото: MAXAR

Уздовж Каспійського моря розташований гірський хребет Альборз, який також захищає північну частину Тегерана. У гірському хребті Альборз розташована найвища гора Ірану, Дамаванд.

І нарешті, гірський хребет Макран, що тягнеться від Ормузької протоки до Пакистану.

У цих горах зосереджена значна частина населення Ірану. І саме там захована переважна більшість військових та ядерних активів Ірану.

В Ірані дуже складний для вторгнення рельєф

У горах вести бої, як відомо, вкрай складно. НАТО рекомендує розділити армії на більш мобільні загони, але це збільшує ризик того, що кожен підрозділ опиниться під контролем іранських сил, що протистоять.

Кріс Осборн, редактор відділу військових питань оборонного видання 19FortyFive, попередив, що Корпус вартових ісламської революції може легко мобілізувати велику кількість бійців, які пройшли підготовку з партизанської війни і знають місцевість набагато краще, ніж армія загарбника.

Він сказав: "Навіть якщо Сполучені Штати розгромлять звичайну армію Ірану, ці нерегулярні формування можуть продовжувати воювати ще довгі роки".

Єдина частина Ірану, де немає гір — це провінція Хузестан, але цей регіон відомий своїми болотами, що ускладнює просування важкої військової техніки.

Але США можуть вирішити наслідувати приклад Франкліна Д. Рузвельта і почати десантну операцію в Ірані. Під час Другої світової війни, в рамках операції "Оверлорд", США перекинули в Нормандію до 17 000 десантників і планерів для забезпечення безпеки життєво важливих маршрутів.

Ормузьку протоку контролює КВІР Фото: iranwire.com

Але це залежить від домінування в південних водах Ірану. Ормузька протока усіяна іранськими суднами, які й без того агресивно переслідують танкери, що намагаються досягти або покинути сусідні країни Перської затоки.

У результаті, навіть якби повітряне вторгнення вдалося здійснити успішно, розміри і географічне положення Ірану зробили б організацію повномасштабного вторгнення з моря неймовірно складним завданням.

В Ірані також знаходяться два великих соляних плато — Дашт-е-Кавір і Дашт-е-Лут. Їхня загальна площа становить 129 500 км. кв. (це майже територія всієї Греції), здебільшого розташованих у центральній і східній частинах країни.

У Дашт-е-Кавірі температура сягає 50 градусів спеки і різко падає вночі, що може створювати проблеми для солдатів, які не звикли до бойових дій у подібних умовах, і там немає води.

Крім того, працювати на соляних рівнинах вкрай складно. Соляний пил неймовірно їдкий, здатний швидко руйнувати захисні матеріали, а також внутрішні механізми та електроніку, роблячи їх непридатними для використання.

Природні особливості Ірану роблять його стійким противником і можуть серйозно обмежити можливості повномасштабного вторгнення.

