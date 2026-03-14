"Вся территория — законная цель": в Иране угрожают Украине ударами за помощь Израилю

Тегеран угрожает Киеву. Оказывая поддержку Израилю, Украина превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана, заявили в парламенте.

Оказывая "израильскому режиму" поддержку, Украина фактически втянулась в войну. Об этом написал глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию страны в соответствии с 51 статьей Устава ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики, — отметил он.

В свою очередь народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко считает, что нужно разорвать дипломатические отношения с Ираном, который уже давно "перешел черту".

"Иранский режим — это террористы, которые дают россиянам оружие, которые финансируют убийства на Ближнем Востоке и которые пытают собственных граждан", — подчеркнул избранник.

