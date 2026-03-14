"Уся територія — законна ціль": в Ірані погрожують Україні ударами за допомогу Ізраїлю

Тегеран погрожує Києву. Надаючи підтримку Ізраїлю, Україна перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану, заявили в парламенті.

Надаючи "ізраїльському режиму" підтримку, Україна фактично втягнулася у війну. Про це написав голова комісії з національної безпеки іранського парламенту Ібрагім Азізі.

Дії України з надання допомоги Ізраїлю, зокрема підтримка безпілотниками, роблять усю територію країни, згідно з 51 статтею Статуту ООН, законною та обґрунтованою ціллю для Ісламської Республіки, — зазначив він.

Зі свого боку народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко вважає, що потрібно розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який уже давно "перейшов межу".

"Іранський режим — це терористи, які дають росіянам зброю, які фінансують вбивства на Близькому Сході та які катують власних громадян", — наголосив обранець.

