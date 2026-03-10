В обмін на ракети для Patriot: Україна направила команди фахівців на Близький Схід, — Зеленський

Україна направила на Близький Схід три професійні команди фахівців, які допомагатимуть країнам регіону у сфері безпеки та протидії безпілотникам. Водночас Київ розраховує отримати від партнерів ракети для систем протиповітряної оборони Patriot в обмін на таку співпрацю.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає видання "Новини.LIVE".

За словами глави держави, українські експертні групи вже працюють у кількох країнах Близького Сходу. Зокрема, йдеться про Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Українські спеціалісти допомагають місцевим партнерам із питаннями безпеки, зокрема у сфері протидії безпілотним літальним апаратам.

Водночас Київ розраховує, що така співпраця може стати основою для взаємовигідних домовленостей. Зокрема, Україна планує підняти під час перемовин питання отримання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, яких наразі бракує для посилення захисту українського неба.

Відео дня

Йдеться, зокрема, про ракети PAC-2 та більш сучасні PAC-3, які використовуються у цих комплексах. За словами Зеленського, країни Близького Сходу звернулися до України із запитом щодо допомоги у сфері боротьби з безпілотниками, і Київ розглядає це як можливість для обміну досвідом і ресурсами.

Президент також нагадав, що ще рік тому Україна пропонувала Сполученим Штатам так звану "дронову угоду", яка передбачала використання українських технологій та виробничих можливостей у сфері безпілотників. За його словами, українська промисловість має значний потенціал виробництва, однак через нестачу фінансування не всі потужності наразі задіяні.

Крім того, Зеленський наголосив, що український досвід боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед" визнають американські експерти. За його словами, навіть ті країни, які намагалися самостійно застосовувати дрони-перехоплювачі, переконалися, що без українських фахівців і технологічних рішень ефективність таких систем значно нижча.

Президент підкреслив, що результативність боротьби з безпілотниками залежить не лише від самих перехоплювачів, а й від комплексної інфраструктури. Йдеться про підготовку операторів, програмне забезпечення, створення радарного поля та інші технічні елементи, які разом формують ефективну систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що, за даними видання Axios, минулого року США відмовилися від пропозиції України щодо використання її технологій для перехоплення іранських безпілотників, незважаючи на багатий бойовий досвід українських військових. Однак, у зв’язку з різким зростанням атак дронів Ірану, американська сторона звернулася до Києва за допомогою.

Також Фокус писав, що Україна отримала 11 запитів від різних країн щодо допомоги у сфері безпеки, зокрема протидії дронам, систем радіоелектронної боротьби та підготовки фахівців. За словами президента Володимира Зеленського, запити надійшли як від сусідніх з Іраном держав, так і від європейських країн та США, які зацікавлені в українському досвіді захисту від безпілотників і ракет.