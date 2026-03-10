"Найбільший тактичний прорахунок США": торік Трамп відмовився від українських дронів, – Axios

Минулого року США відмовилися від пропозиції України щодо використання її технологій для перехоплення іранських безпілотників, незважаючи на багатий бойовий досвід українських військових. Лише тепер, у зв’язку з різким зростанням атак дронів Ірану, американська сторона звернулася до Києва за допомогою, адже ці атаки завдали значних втрат союзникам у регіоні.

Як повідомляє видання Axios, ще в серпні минулого року українська делегація презентувала адміністрації Дональда Трампа детальну технологію перехоплення іранських безпілотників Shahed. Вона показала, яким чином ці системи можуть ефективно захищати американські війська та бази союзників на Близькому Сході. Незважаючи на очевидну користь, пропозицію відхилили, а пізніше деякі американські чиновники визнали це серйозним тактичним прорахунком.

"Відхилення пропозиції України вважається одним з найбільших тактичних прорахунків адміністрації з початку бомбардувань Ірану 28 лютого", — повідомили Axios два американських чиновники.

Так, у матеріалі йдеться, що Україна розробила недорогі дрони-перехоплювачі, а також комплексні засоби протиповітряної оборони, здатні збивати іранські БпЛА типу "Шахед", які вже призвели до загибелі американських військових та значних матеріальних збитків. При цьому президент Володимир Зеленський особисто запропонував Трампу розгортання "центрів протидії дронам" у Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки. Під час презентації українська сторона показала карту регіону, попередила про модернізацію іранських дронів для атак і запропонувала створити так звані "стіни з дронів" та комплексні системи ППО, щоб захистити бази США.

Втім, тоді американська адміністрація не підтримала цю ініціативу. За словами деяких чиновників, скепсис був пов’язаний як із українським лідером, так і з тим, як була подана пропозиція. Лише минулого тижня, як повідомляє The New York Times, США звернулися до Києва за допомогою у протидії іранським дронам. Речниця Білого дому Анна Келлі зазначила, що після цього інтенсивність атак знизилася на 90%, а кількість загиблих американських військових виявилася значно меншою, ніж очікувалося на початку конфлікту.

Axios зауважує, що попит на технології перехоплення дронів у США залишається надзвичайно високим. Зокрема, Пентагон планує розгортання власної системи Merops, а також оцінює інші методи протидії, включно з використанням винищувачів AH-64 Apache та британських гелікоптерів Wildcat із ракетами Martlet.

"Знаючи про менталітет Трампа "Мистецтво укладати угоди", українці структурували пропозицію щодо захисту від безпілотників як ділове партнерство, пообіцявши допомогти створити робочі місця у виробництві в США", — йдеться в матеріалі.

За оцінками експертів, вартість іранського дрона типу "Шахед" становить від 20 до 50 тисяч доларів, тоді як українські перехоплювачі ще дешевші й, водночас, ефективніші. Українські технології могли б значно зменшити втрати та підвищити ефективність оборони союзників США у регіоні, якби були застосовані раніше.

Нагадаємо, що 9 березня стало відомо про те, що Україна відреагувала на прохання США та направила дрони-перехоплювачі й групу експертів з безпілотників для захисту американських військових баз у Йорданії.

Також Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського, за декілька днів до цього США звернулися до Києва з проханням надати підтримку у захисті від ударних дронів типу "Шахед" на Близькому Сході.

Натомість Дональд Трамп, реагуючи на пропозицію допомоги від Зеленського, заявив, що "США приймуть підтримку від будь-якої країни".