"Самый большой тактический просчет США": в прошлом году Трамп отказался от украинских дронов, — Axios

В прошлом году США отказались от предложения Украины об использовании ее технологий для перехвата иранских беспилотников, несмотря на богатый боевой опыт украинских военных. Сейчас, в связи с резким ростом атак дронов Ирана, американская сторона обратилась к Киеву за помощью, ведь эти атаки нанесли значительные потери союзникам в регионе.

Как сообщает издание Axios, еще в августе прошлого года украинская делегация представила администрации Дональда Трампа подробную технологию перехвата иранских беспилотников Shahed. Она показала, каким образом эти системы могут эффективно защищать американские войска и базы союзников на Ближнем Востоке. Несмотря на очевидную пользу, предложение отклонили, а позже некоторые американские чиновники признали это серьезным тактическим просчетом.

"Отклонение предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля", — сообщили Axios два американских чиновника.

Так, в материале говорится, что Украина разработала недорогие дроны-перехватчики, а также комплексные средства противовоздушной обороны, способные сбивать иранские БпЛА типа "Шахед", которые уже привели к гибели американских военных и значительным материальным убыткам. При этом президент Владимир Зеленский лично предложил Трампу развертывание "центров противодействия дронам" в Турции, Иордании и странах Персидского залива. Во время презентации украинская сторона показала карту региона, предупредила о модернизации иранских дронов для атак и предложила создать так называемые "стены из дронов" и комплексные системы ПВО, чтобы защитить базы США.

Впрочем, тогда американская администрация не поддержала эту инициативу. По словам некоторых чиновников, скепсис был связан как с украинским лидером, так и с тем, как было подано предложение. Только на прошлой неделе, как сообщает The New York Times, США обратились к Киеву за помощью в противодействии иранским дронам. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отметила, что после этого интенсивность атак снизилась на 90%, а количество погибших американских военных оказалось значительно меньше, чем ожидалось в начале конфликта.

Axios отмечает, что спрос на технологии перехвата дронов в США остается чрезвычайно высоким. В частности, Пентагон планирует развертывание собственной системы Merops, а также оценивает другие методы противодействия, включая использование истребителей AH-64 Apache и британских вертолетов Wildcat с ракетами Martlet.

"Зная о менталитете Трампа "Искусство заключать сделки", украинцы структурировали предложение по защите от беспилотников как деловое партнерство, пообещав помочь создать рабочие места в производстве в США", — говорится в материале.

По оценкам экспертов, стоимость иранского дрона типа "Шахед" составляет от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как украинские перехватчики еще дешевле и одновременно эффективнее. Украинские технологии могли бы значительно уменьшить потери и повысить эффективность обороны союзников США в регионе, если бы были применены раньше.

Напомним, что 9 марта стало известно о том, что Украина отреагировала на просьбу США и направила дроны-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании.

Также Фокус писал, что, по словам Владимира Зеленского, за несколько дней до этого США обратились к Киеву с просьбой оказать поддержку в защите от ударных дронов типа "Шахед" на Ближнем Востоке.

Зато Дональд Трамп, реагируя на предложение помощи от Зеленского, заявил, что "США примут поддержку от любой страны".