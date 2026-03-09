Украина отправила первых специалистов и дроны на Ближний Восток: Зеленский раскрыл детали

Украина направила дроны-перехватчики и группу экспертов по беспилотникам для защиты американских военных баз в Иордании, отреагировав на просьбу США.

Многие аналитики опасаются, что война на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины, и интерес США в разработкам отечественных специалистов для перехвата иранских дронов дает Киеву возможность использовать свой с трудом приобретенный опыт и передовые технологии на новом фронте, а также улучшить переговорные позиции, добившись большей благосклонности Вашингтона, сообщает The New York Times.

В интервью ресурсу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но также необходимо сбалансировать эти просьбы с потребностями Украины внутри страны, где пятый год идет война.

Поскольку война в Иране может перекрыть потоки оборонительного вооружения, в котором Украина остро нуждается, Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики странам Ближнего Востока на более мощные системы, необходимые Украине для противостояния российским баллистическим ракетам.

Киев также заявил, что окажет помощь странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку в подталкивании России к прекращению огня.

Для американцев иранские ударные беспилотники — вооружение, с которым они пока не совсем понимают, как бороться. На прошлой неделе один из таких дронов убил шестерых американских военнослужащих в командном центре в Кувейте.

Сейчас Иран несколько уменьшил интенсивность обстрелов баллистикой, однако дроны использует регулярно и в больших количествах, что остается огромной проблемой для Израиля и США.

Когда Россия начала массово применять "Шахеды" в Украине, военные сбивали их дорогими ракетами и еще более дорогими перехватчиками Patriot, что очень быстро показало свою нецелесообразность.

Украинцам пришлось срочно искать способы для борьбы с ударными дронами. Для их сбивания начали использовать крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты, запускаемые истребителями F-16, средства радиоэлектронной борьбы и новые беспилотники-перехватчики, созданные в Украине.

Согласно ежедневным данным ВВС Украины, проанализированным газетой The Times, Украина теперь может уничтожать большинство российских ударных беспилотников. Анализ The Times показал, что в феврале Россия запустила около 5000 ударных беспилотнико-камикадзе и ложных целей на украинские города. Украина сбила около 87%.

Кстати, как отметил советник президента Дмитрий Литвин, Киев получил всего около 600 современных ракет Patriot за все четыре года полномасштабного вторжения РФ. В то же время только за первые дни войны страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет Patriot, пытаясь сбить более 2000 иранских дронов и более 500 баллистических ракет.

Несмотря на готовность Зеленского помочь США, отношения между ним и главой Белого дома Дональда Трампа остаются напряженными. На днях Трамп вновь заявил, что заключению мирного соглашения между Украиной и США препятствует как раз Зеленский, а не Путин, развязавший войну.

И это — несмотря на то, что РФ подтвердила свою поддержку Ирану, которому передает разведданные, включая спутниковые снимки, показывающие местоположение американских военных кораблей и военнослужащих. В свою очередь Трамп ответил, что россияне с этим не очень хорошо справляются.

Напомним, ведущий Fox News Джесси Уотерс исправил предыдущую ошибку в эфире, когда выдал украинские дроны-камикадзе от Wild Hornets за американскую технологию.

Ранее он использовал видеоролик с украинскими дронами Wild Hornets, атаковавшими "Шахеды".