"Мы не нейтральны": Россия подтвердила, что поддерживает Иран в войне (видео)

Россия поддерживает Иран в военном конфликте с Соединенными Штатами и Израилем. Москва не стоит в стороне, лишь наблюдая за войной.

Во время военного конфликта на Ближнем Востоке Москва не является нейтральной стороной, оказывая свою поддержку Тегерану. Об этом в эфире Sky News заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что российская сторона очень негативно относится к происходящему, поскольку западные страны считают, что первопричиной конфликта является Иран.

"Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. А Иран лишь отвечает на эту атаку", — заявил представитель России, добавив, что это является "несправедливым".

В то же время посол РФ утверждает, что лучшим вариантом было бы "немедленное прекращение войны" и возвращение к дипломатическим решениям.

Напомним, Соединенные Штаты просили Россию не делиться с Ираном разведывательными данными, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Впрочем, если Тегеран и получает информацию из Москвы, она не очень помогает режиму аятолл, считают в Белом доме.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия помогает Ирану в войне против США и Израиля. По словам главы государства, Кремль передает режиму детали технологий, связанные с использованием и применением дронов.

Фокус писал, что посольство США в Багдаде вечером 7 марта подверглось обстрелу. Для удара использовали советские реактивные системы залпового огня времен Второй мировой войны "Катюша".