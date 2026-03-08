"Ми не нейтральні": Росія підтвердила, що підтримує Іран у війні (відео)

Росія підтримує Іран у військовому конфлікті зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. Москва не стоїть осторонь, лише споглядаючи за війною.

Під час військового конфлікту на Близькому Сході Москва не є нейтральною стороною, надаючи свою підтримку Тегерану. Про це в ефірі Sky News заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

Дипломат зазначив, що російська сторона дуже негативно ставиться до того, що відбувається, оскільки західні країни вважають, що першопричиною конфлікту є Іран.

"Але ніхто не каже, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку", — заявив представник Росії, додавши, що це є "несправедливим".

Водночас посол РФ стверджує, що найкращим варіантом було б "негайне припинення війни" та повернення до дипломатичних рішень.

Нагадаємо, Сполучені Штати просили Росію не ділитися з Іраном розвідувальними даними, заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф. Утім, якщо Тегеран й отримує інформацію з Москви, вона не дуже допомагає режиму аятол, вважають у Білому домі.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю. За словами глави держави, Кремль передає режиму деталі технологій, пов'язані з використанням і застосуванням дронів.

Фокус писав, що посольство США в Багдаді ввечері 7 березня зазнало обстрілу. Для удару використовували радянські реактивні системи залпового вогню часів Другої світової війни "Катюша".