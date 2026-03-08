США попросили Росію не передавати Ірану розвідувальну інформацію, — Віткофф

Сполучені Штати наказали Росії не ділитися з Іраном розвідувальними даними. Утім, якщо Тегеран й отримує інформацію з Москви, вона не дуже допомагає режиму аятол, вважають у Білому домі.

Вашингтон наголосив Москві на неприпустимості надання розвідувальних даних Ірану. Про це журналістам заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

"Я рішуче про це заявив", – сказав він представникам медіа на борту Air Force One, відповідаючи на їхнє запитання.

Також Віткофф висловив сподівання, що Росія дослухалася до його порад.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не має підтверджень подібної допомоги. Але навіть надавання інформації не змінює ситуації, яка склалася на полі бою.

"Ми не знаємо. Але справи йдуть не дуже добре. Якщо вони й отримують інформацію, це їм не дуже допомагає", — зазначав президент США журналістам.

Нагадаємо, видання The Washigton Post писало, що корпус вартових ісламської революції (КВІР) отримує від Російської Федерації координати кораблів та літаків Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Таким чином Москва неофіційно та непрямо, але діяльно долучилась до війни на боці Ірану, вважають чиновники Білого дому.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан повідомив, що його країна готова вибачитися та припинити обстріли сусідніх країн. Водночас Тегеран знову атакував Дубаї в ОАЕ, де було чутно вибухи.

8 березня видання CNN повідомило, що Ізраїль оголосив про нову фазу війни в Ірані, розпочавши бомбардування нафтових сховищ країни.