РФ надає Ірану розвіддані для атак на кораблі та літаки США: як це допомогло КВІР, — WP

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) отримує від Російської Федерації координати кораблів та літаків Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, ідеться у статті медіа The Washigton Post. Таким чином Москва неофіційно та непрямо, але діяльно, долучилась до війни на боці Ірану, вважають чиновники Білого дому. Як допомога РФ може вплинути на удари Ірану по базах коаліції США та Ізраїлю?

Іранці отримують дані про місцерозташування та переміщення літаків США, які беруть участь у спецоперації Білого дому на Близькому Сході, і таким чином суттєво покращують ефективність ударів, написало WP. Подібні дії РФ дали зрозуміти Вашингтону, що принаймні один великий супротивник справді долучився до війни в Ірані, хоча поки це робить опосередковано.

Медіа поспілкувалось з трьома неназваними чиновниками з Білого дому, які розповіли деякі деталі участі РФ у війні в Ірані. Зокрема, зауважується, що Тегерану допомагає країна, яка володіє ядерною зброєю та "вишуканими розвідувальними можливостями". З'ясувалось, що координати передавались з перших днів протистояння, тобто з 28 лютого. Джерела назвали такі дії Москви "комплексною роботою". У статті описали деякі влучні удари іранців по базах та військових об'єкта на Близькому Сході. У переліку — інфраструктура управління та командування, радари, тимчасові штаби, офіс ЦРУ в Ер-Ріяді.

Зауважується, що вже за тиждень після початку війни обізнаність іранських військових погіршилась, але не ясно, які причини такої ситуації. До всього, США так і не зрозуміли, наскільки масштабною була допомога РФ. При цьому у Тегерану не має супутникові військового класу і йому справді допомогли б дані, отримані космічними шпигунами Москви. Аналітики заявили, що можливості ударів КВІР суттєво покращились з 12-денної червневої війни 2025 року: вони зуміли пробити систему ППО коаліції США та Ізраїлю

."Іран здійснює дуже точні враження на радари раннього попередження або загоризонтні радари. Вони роблять це дуже цілеспрямовано", — процитувало медіа думку експертки Фонду Карнегі Дари Массікот.

Тим часом медіа уточнили, чи долучився до війни в Ірані Китай. Як пояснили два анонімних джерела, Вашингтон поки не помітив участі Пекіну у конфлікті.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, Фокус писав про країни, які прямо чи опосередковано долучились до війни в Ірані. У вказаному переліку РФ віднесли до держав, які публічно підтримали Тегеран, а раніше продавали чи купували зброю.

Війна в Ірані — карта країн, дотичних до протистояння на Близькому Сході Фото: Фокус

Нагадуємо, 5 березня британське медіа опублікувало фото британської авіабази на острові Крит, по якій вдарив іранський безпілотник. Після цього п'ять європейських країн відправили військові сили на захист бази: яку причину озвучили політики.