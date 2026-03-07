Іран заявив про готовність припинити обстріли Близького Сходу, але згодом атакував Дубай (відео)

Іранський президент Масуд Пезешкіан повідомив, що його країна готова вибачитися та припинити обстріли сусідніх країн. Водночас сьогодні зранку в ОАЕ знову було чутно вибухи через іранські атаки.

Пезешкіан сказав, що Тегеран готовий припинити удари по сусідах в обмін на відмову ударів по Ірану. Про це від заявив у зверненні до іранців, цитує його слова AP.

Тимчасова Рада керівництва країни, як стверджує Пезешкіан, готова згорнути атаки на сусідні країни Близького Сходу в обмін на відмову від обстрілів Ірану. У своєму зверненні Пезешкіан від свого імені офіційно вибачився за удари.

"Я вважаю за необхідне від сусідніх країн, що зазнали нападу з боку Ірану — від імені Ірану, від свого імені — вибачитися. За ті події, що сталися", — додав очільник Ірану.

Він додав, що Тимчасова Рада керівництва країни ухвалила рішення відмовитися від обстрілів сусідніх країн в обмін на відмову держав Близького Сходу не бити по території Ісламської республіки.

"Я сподіваюся, що після того, що сталося, ми все маємо вирішувати дипломатією, а не тим, що сусідні країни опиняються в біді", — сказав Пезешкіан.

Водночас сьогодні в Дубаї (ОАЕ) повідомляють про нові вибухи, які пролунали в місті. ЗМІ повідомляють про падіння уламків та пожежу, тоді як керівництво Міжнародного аеропорту Дубаї заявило про тимчасову зупинку в роботі.

Раніше Фокус повідомляв про загрозу дефіциту продуктів у Дубаї. Гендиректор швейцарської групи Kühne+Nagel Штефан Пауль вказує, що наразі головне місто ОАЕ має запаси лише на 10 днів.

Згодом стало відомо, що Китай готується надати Ірану військову допомогу. Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу, а також запасні частини й компоненти для ракет.