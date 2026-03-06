"Приблизно на 10 днів": Дубаю загрожує дефіцит продуктів через війну в Ірані

Війна в Ірані вже вдарила по благополуччю країн у Перській затоці. Так, Дубай, який є символом розкоші та успіху, найближчим часом може зіткнутися з дефіцитом продуктів.

Конфлікт на Близькому Сході, що триває, дедалі сильніше порушує глобальні торговельні потоки, паралізувавши близько 18% світових потужностей з авіаперевезень вантажів, заявив в інтерв'ю SRF генеральний директор логістичного гіганта, швейцарської групи Kühne+Nagel Штефан Пауль.

За його словами, багато літаків наразі простоюють у регіоні Перської затоки, що призвело до падіння обсягу вантажоперевезень. Kühne+Nagel зараз намагається зафрахтувати повітряні борти з інших регіонів.

Морські перевезення постраждали менше. Пауль не очікує дефіциту товарів у європейських магазинах, хоча конфлікт спровокував зростання цін на енергоносії.

Відео дня

У Перській затоці ситуація інша: майже повністю закриті порти й аеропорти серйозно ускладнюють доставку товарів. Якщо війна продовжиться, ситуація сильно загостриться.

"У Дубаї, наприклад, свіжих продуктів вистачає всього приблизно на десять днів", — попереджає Пауль. Ситуація може стати особливо критичною для свіжих продуктів, таких як овочі та фрукти. Багато країн регіону сильно залежать від імпорту", — пояснює Пауль.

Якщо конфлікт затягнеться надовго, керівник логістичної служби очікує дефіциту. Хоча транспортування автомобільним транспортом із Саудівської Аравії теоретично можливе, за словами Пауля, його потужності навряд чи достатньо, щоб замінити вантаж одного контейнеровоза.

Таке судно часто перевозить до 20 000 контейнерів — кількість, яку практично неможливо обробити автомобільним транспортом.

Своєю чергою дубайське видання Gulf News з посиланням на джерела запевняє, що в мегаполісі запаси основних продуктів харчування, таких як рис, пшениця, рослинна олія і молочні продукти, передбачені на кілька місяців. Це стало можливим завдяки поєднанню складських запасів у магазинах, регіональних розподільчих центрів і форвардних контрактів на закупівлю.

Таке багаторівневе розміщення запасів забезпечує запас на випадок посилення транзитних маршрутів.

У Lulu Group резервні запаси підтримуються глобальною мережею постачальників, що охоплює 26 міжнародних офісів.

В. Нандакумар, глобальний директор з маркетингу та комунікацій, заявив, що ця мережа дає змогу компанії "швидко перерозподіляти потоки поставок у разі тимчасових збоїв у регіональних морських маршрутах".

"Наразі ми не спостерігаємо аномальних тенденцій панічних покупок, і ми наполегливо рекомендуємо покупцям здійснювати покупки відповідально й уникати непотрібного накопичення запасів. У наших магазинах і на складах є достатній запас товарів, і розумний підхід до закупівель допоможе забезпечити стабільну доступність і ціновий баланс для всієї спільноти", — заявив він.

1 березня Дубай опинився під атакою іранських ударних безпілотників типу "Шахед", унаслідок атаки відомо про постраждалих і пожежу.

Наступного дня стало відомо, що надбагата еліта витрачає до $350 000 на втечу з Близького Сходу на приватних літаках. Мільярдери відлітають і виїжджають до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися з країн Перської затоки після атак Ірану.

Нагадаємо, відома телеведуча Василіса Фролова разом із сім'єю особисто чула серію потужних вибухів і бачила процес перехоплення ракет у небі над Дубаєм. Незважаючи на роботу ППО, у країні досі не налагодили систему цивільного оповіщення.