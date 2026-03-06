"Примерно на 10 дней": Дубаю грозит дефицит продуктов из-за войны в Иране

Война в Иране уже ударила по благополучию стран в Персидском заливе. Так, Дубай, который является символом роскоши и успеха, в ближайшее время может столкнуться с дефицитом продуктов.

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке все сильнее нарушает глобальные торговые потоки, парализовав около 18% мировых мощностей по авиаперевозкам грузов, заявил в интервью SRF генеральный директор логистического гиганта, швейцарской группы Kühne+Nagel Штефан Пауль.

По его словам, многие самолеты в настоящее время простаивают в регионе Персидского залива, что привело к падению объема грузоперевозок. Kühne+Nagel сейчас пытается зафрахтовать воздушные борта из других регионов.

Морские перевозки пострадали меньше. Пауль не ожидает дефицита товаров в европейских магазинах, хотя конфликт спровоцировал рост цен на энергоносители.

В Персидском заливе ситуация иная: почти полностью закрытые порты и аэропорты серьезно затрудняют доставку товаров. Если война продолжится, ситуация сильно обострится.

"В Дубае, например, свежих продуктов хватает всего примерно на десять дней", — предупреждает Пауль. Ситуация может стать особенно критической для свежих продуктов, таких как овощи и фрукты. Многие страны региона сильно зависят от импорта", — объясняет Пауль.

Если конфликт затянется надолго, руководитель логистической службы ожидает дефицита. Хотя транспортировка автомобильным транспортом из Саудовской Аравии теоретически возможна, по словам Пауля, ее мощности едва ли достаточно, чтобы заменить груз одного контейнеровоза.

Такое судно часто перевозит до 20 000 контейнеров — количество, которое практически невозможно обработать автомобильным транспортом.

В свою очередь дубайское издание Gulf News со ссылкой на источники уверяет, что в мегаполисе запасы основных продуктов питания, таких как рис, пшеница, растительное масло и молочные продукты, предусмотрены на несколько месяцев. Это стало возможным за счет сочетания складских запасов в магазинах, региональных распределительных центров и форвардных контрактов на закупку.

Такое многоуровневое размещение запасов обеспечивает запас на случай ужесточения транзитных маршрутов.

В Lulu Group резервные запасы поддерживаются глобальной сетью поставщиков, охватывающей 26 международных офисов.

В. Нандакумар, глобальный директор по маркетингу и коммуникациям, заявил, что эта сеть позволяет компании "быстро перераспределять потоки поставок в случае временных сбоев в региональных морских маршрутах".

"В настоящее время мы не наблюдаем аномальных тенденций панических покупок, и мы настоятельно рекомендуем покупателям совершать покупки ответственно и избегать ненужного накопления запасов. В наших магазинах и на складах имеется достаточный запас товаров, и разумный подход к закупкам поможет обеспечить стабильную доступность и ценовой баланс для всего сообщества", — заявил он.

1 марта Дубай оказался под атакой иранских ударных беспилотников типа "Шахед", в результате атаки известно о пострадавших и пожаре.

На следующий день стало известно, что сверхбогатая элита тратит до $350 000 на побег с Ближнего Востока на частных самолетах. Миллиардеры улетают и уезжают в Саудовскую Аравию, чтобы эвакуироваться из стран Персидского залива после атак Ирана.

Напомним, известная телеведущая Василиса Фролова вместе с семьей лично слышала серию мощных взрывов и видела процесс перехвата ракет в небе над Дубаем. Несмотря на работу ПВО, в стране до сих пор не наладили систему гражданского оповещения.