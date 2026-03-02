Дубай стал городом-призраком? Василиса Фролова — о ситуации в обстрелянных ОАЭ

Украинская телеведущая, которая уже пять лет проживает в ОАЭ, поделилась подробностями атаки на страну.

Василиса Фролова вместе с семьей лично слышала серию мощных взрывов и видела процесс перехвата ракет в небе над Дубаем. Несмотря на работу ПВО, в стране до сих пор не наладили систему гражданского оповещения. Больше подробностей бывшая телеведущая раскрыла в своем Instagram.

Укрытий нет

По словам Фроловой, местные власти советуют гражданам просто оставаться в безопасных местах, однако где именно эти места — неизвестно. Понятие "укрытие" или "бомбоубежище" в ОАЭ фактически отсутствует. Зато жителей больше беспокоит близость к стратегическим объектам, которые могут стать целью.

Сейчас аэропорты Дубая временно приостановили прием и отправку рейсов.

"Я покажу вам дубайское небо. Оно сегодня было поражено наибольшим количеством в истории страны ракет и шахедов — более 500 различных сбили эмиратские ПВО. Просто исторический факт. Я впервые видела собственными глазами, как сбивают ракету над моим домом", — рассказывает Василиса.

Дубай не стал городом-призраком

В эфире журналистам Василиса прокомментировала, действительно ли Дубай превратился в город-призрак, где временно закрылись магазины, торговые центры и другие заведения. По ее словам, эта информация значительно преувеличена.

"Информации об укрытиях нет. Всех больше интересует, где расположены американские военные базы, ведь стреляют именно по ним. Утром под ударом оказался и Абу-Даби — мы видели уже три волны атак", — комментирует бывшая телеведущая.

Напомним, ранее Министерство обороны ОАЭ подтвердило падение обломков ракет в жилых районах Абу-Даби и Дубая после успешного перехвата целей.

