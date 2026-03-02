Скандальная Алхим показала свой "пункт несокрушимости" в обстрелянном Дубае

Одиозная блогерша, которая известна в Украине своими громкими высказываниями, вместе с сыном оказалась в ОАЭ во время бомбежек.

Анна Алхим проснулась в гостиничном номере посреди ночи от звуков сирен и взрывов. Блогерша насчитала шесть сирен и наблюдала, как над городом "что-то летело". Об этом она рассказала в своем Instagram.

Утром Анна снова вышла на связь и призналась, что чувствует себя истощенной, однако сын Вовочка тихо спал всю ночь и не пострадал. Сама же она старалась сохранять спокойствие и не терять юмора, однако не смогла промолчать о главном.

Анна Алхим сейчас находится в Дубае Фото: Instagram

"Люди боятся, люди не понимают, что происходит. Люди не должны привыкать к войне... Мир сошел с ума", — говорит она.

Далее блогерша начала штурмовать подписчиков своими сториз, рассказывая о дубайском "пункте несокрушимости".

"Приехала в главный пункт несокрушимости в Дубае. Сижу в своем любимом кабинете. Сейчас врач Дарья будет мне колоть лицо. Вот она уже принесла уколы, будет делать мне больно. Будем терпеть, потому что красота требует жертв", — говорит она в кадре.

Проведя процедуры, Алхим показалась на лодке.

"Жизнь такая непредсказуемая, я так ее люблю. У меня для вас есть две новости. Первая: я до сих пор считаю Дубай самым безопасным местом. Второе: я снова возвращаюсь сюда жить. Буду жить на две страны. В этот раз посмотрела на Дубай совсем другими глазами. Я влюбилась в него снова", — говорит она в кадре.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинцы, которые в силу разных обстоятельств оказались во время обстрела в ОАЭ, начали активно делиться увиденным в своих социальных сетях. Многие из них периодически слышат взрывы.

Светлана Лобода показала, как вместе с другими людьми пряталась в подземном паркинге, предположительно не имея возможности покинуть страну.

Кроме того, украинская певица MamaRika также оказалась в Дубае во время обстрела со стороны Ирана. Артистка вместе с сыном отправилась в отпуск в ОАЭ. Она поехала с сыном за границу, чтобы хотя бы на немного отвлечься от реалий войны в Украине.