Светлана Лобода показала, как пряталась в укрытии в Дубае во время атаки (фото)

Светлана Лобода оказалась в Дубае во время обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и закрытия местных аэропортов. Певица показала, как вместе с другими людьми пряталась в подземном паркинге, вероятно не имея возможности покинуть страну.

О своем пребывании в одном из крупнейших городов ОАЭ артистка сообщила подписчикам в Instagram. По ее словам, она находилась в Дубае именно в момент, когда на фоне эскалации конфликта регион оказался под угрозой атак.

В тот день из-за опасности приостановили работу главного аэропорта Дубая (DXB), а также аэропорта в районе Dubai World Central. В результате тысячи пассажиров застряли в городе, и Лобода, вероятно, также не смогла вылететь.

В своем блоге певица опубликовала кадры из подземного укрытия — на видео видно людей, которые пережидали опасность на стульях в паркинге. Никаких деталей о своем дальнейшем местонахождении или состоянии она пока не раскрыла.

Відео дня

