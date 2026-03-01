Иран стремится возобновить переговоры с США: Трамп ответил на предложение

Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана стремится провести с ним переговоры после американских ударов, которые привели к гибели аятоллы Али Хаменеи и втянули регион в войну.

В комментарии, данном по телефону из клуба Мар-а-Лаго утром, Трамп сообщил, что согласился на контакт с иранской стороной. Об этом пишет The Atlantic.

"Они хотят говорить, и я согласился, так что мы будем говорить. Они должны были сделать это раньше — это было очень практично и легко. Они ждали слишком долго", — сказал он.

На вопрос, состоятся ли переговоры уже сегодня или завтра, президент ответил, что не может этого раскрывать. Он также отметил, что часть иранских представителей, участвовавших в недавних переговорах, погибли в результате ударов.

"Большинства из них уже нет. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, погибли, потому что это был мощный удар", — сказал Трамп, добавив, что Иран "мог заключить сделку раньше".

