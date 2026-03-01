Война США с Ираном не очень повлияет на поставки оружия Украине, но может быть на руку РФ, — Климкин

Обострение между США и Ираном может иметь косвенные, но ощутимые последствия для Киева. Прежде всего речь идет о риске сокращения темпов поставок американского вооружения на фоне нового военного напряжения на Ближнем Востоке.

По оценке бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, военные действия США и Израиля против Ирана заставляют американскую сторону активнее пополнять собственные арсеналы после использования значительных объемов вооружений. Об этом он заявил в комментарии для LIGA.net.

В такой ситуации, считает дипломат, логичным шагом для Вашингтона станет пересмотр экспортных приоритетов, что потенциально может сказаться и на объемах помощи Украине. В то же время Климкин подчеркнул: о резком или критическом сворачивании поддержки речь не идет.

Он обратил внимание, что вооружение, задействованное США в операциях против Ирана, преимущественно не входит в номенклатуру поставок для украинской армии. В частности, нынешняя администрация Дональда Трампа не передает Украине крылатые ракеты Tomahawk, которые могут применяться в подобных операциях.

Відео дня

"То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем", — подчеркнул он.

По мнению экс-министра, большей проблемой для Киева станет не столько технический аспект поставок, сколько смещение политического и военного внимания США в сторону Ближнего Востока. Фокус Вашингтона на иранском направлении может создать дополнительные возможности для Москвы усиливать давление и повышать ставки в войне против Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Иран угрожает США и Израилю масштабными ударами до конца суток.