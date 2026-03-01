"Каких раньше не испытывали": Иран угрожает США и Израилю масштабными ударами до конца суток

Иран угрожает масштабным ответом на американо-израильскую военную операцию. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани анонсировал сокрушительные удары по силам Израиля и США.

Угрозы ответом на атаки на Иран секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани опубликовал 1 марта в своем аккаунте в сети X. Он сообщил, что 28 февраля его страна запускала по Израилю и военным силам США ракеты, которые "действительно причинили боль".

"Сегодня мы ударим по ним с силой, которой они никогда раньше не испытывали", — пригрозил Лариджани.

Али Лариджани угрожает США и Израилю ответом на обстрелы Ирана Фото: скриншот

В интервью телевидению Али Лариджани назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи "чрезвычайно горьким инцидентом" и пообещал месть, передает WANA.

"Этот инцидент очень болезненный для иранской нации. Соединенные Штаты и сионисты сожгли сердца иранского народа — и мы сожжем их сердца", — сказал он.

Відео дня

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о "масштабной наступательной операции" против США и Израиля 1 марта, после массированных ударов по иранским объектам накануне. СМИ писали о взрывах в Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле, Ираке, Катаре и Кувейте. Президент Ирана Масуд Пезешкиан после смерти аятоллы Али Хаменеи заявил о готовности к "мощной мести".

Издание The Times of Israel 1 марта сообщило, что в Иране начался транзит власти после гибели Али Хаменеи. Для исполнения обязанностей главы страны планируется создать временный совет из трех человек.