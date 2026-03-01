Бельгия захватила "теневой" танкер РФ: США связывают его с сыном советника Хаменеи (видео)

Бельгия совместно с французскими военными задержала судно "теневого флота", который РФ использует для экспорта нефти в обход санкций. По данным СМИ, речь идет о 180-метровом нефтяном танкере Ethera.

О захвате танкера "теневого флота" РФ сообщил в сети Х министр обороны Бельгии Тео Франкен. Он рассказал, что бельгийские вооруженные силы действовали при поддержке Франции. Военные поднялись на борт судна.

"Судно сейчас сопровождают в порт Зебрюгге, где оно будет захвачено. Операцию "Голубое вторжение" провела команда чрезвычайно храбрых военнослужащих. Отличная работа", — написал бельгийский министр обороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь опубликовал видео операции.

"Серьезный удар по теневому флоту: в Северном море наши вертолеты ВМС Франции помогли прошлой ночью бельгийскими военными захватить нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями. Европейцы решительно настроены перекрыть источники финансирования российской агрессивной войны в Украине, вводя санкции", — написал Макрон.

Какой танкер теневого флота РФ захватила Бельгия

Издание RTBF пишет, что перехват произошел около полуночи — это было первое задержание танкера "теневого флота" РФ бельгийцами.

"Бельгия всегда будет обеспечивать уважение к международному морскому праву и решительно реагировать на любое нарушение безопасности своих территориальных вод", — прокомментировал операцию премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

По информации журналистов, Бельгия захватила 180-метровый танкер Ethera, построенный в 2008 году. По данным издания из нескольких источников, он прибыл из Ла-Манша под гвинейским флагом и был перехвачен у побережья Остенде. Сначала его держали в море, затем сопроводили в Зебрюгге — и на момент публикации новости судно пришвартовано в порту.

С октября 2025 года Ethera находится в европейском списке судов, деятельность которых ограничивается из-за того, что они являются частью российского "теневого флота". По словам журналистов, задержанный Бельгией танкер описывается как перевозящий "сырую нефть, нефтепродукты или минеральные материалы, происходящие или экспортируемые из России, одновременно осуществляя незаконную и высокорисковую практику морских перевозок", и ему запрещено входить в порты европейских стран.

В свою очередь в пресс-релизе Министерства финансов США за июль 2025 года Ethera связывается "с огромной морской империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани" — сыном Али Шамхани, старшего советника ликвидированного 28 февраля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Напомним, 17 февраля помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев угрожал НАТО войной из-за захвата теневых танкеров. Он заявлял, что в случае блокады ее будет "прорывать" Военно-морской флот России.

Издание The Washington Post 5 февраля писало, что преследование танкеров бьет по военным возможностям Кремля, поскольку сокращение доходов от нефтяного экспорта может поставить под угрозу финансирование Россией войны в Украине.