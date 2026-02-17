"Охладить пыл западных корсаров": в Кремле грозят войной НАТО из-за захвата теневых танкеров

Помощник Путина Николай Патрушев пригрозил военными мерами в случае блокирования российских танкеров в Балтийском море странами НАТО. Он заявил, что блокаду будет "прорывать" Военно-морской флот России.

"Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", — заявил Николай Патрушев, который также занимает пост председателя Морской коллегии РФ в интервью "Аргументам и фактам".

Он назвал "теневой флот" юридической фикцией, а действия европейских стран — фактической морской блокадой. По его словам, если конфликт не удастся урегулировать мирно, блокаду будет прорывать. А санкции против теневых танкеров РФ он назвал "пиратскими атаками".

"Пиратские, по сути, атаки на российскую морскую торговлю говорят о том, что западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики — внешней торговле, хотят ее парализовать", - сообщил Патрушев.

Он также заявил о формировании в регионе группировки НАТО, способной к блокаде Калининграда. А атаки на подводные коммуникации назвал "диверсиями", в которых якобы ложно обвиняют Россию.

"Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия. Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят", - сказал помощник Путина.

"Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является военно-морской флот. На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", - заявил Патрушев.

По словам россиянина, европейцы "сознательно осуществляют сценарий военной эскалации", и "нащупывают границы" терпения Кремля, а также "провоцируют" на активные ответные меры.

"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", — подчеркнул Патрушев. Он также добавил, что под европейскими флагами ходит множество судов, и России "тоже может стать интересно, что они перевозят и куда".

При этом, по словам помощника Путина, Запад господствовал на морях до начала нынешнего столетия, но сейчас его гегемония во многом "осталась в прошлом". Патрушев также предположил, что к России в ее противостоянии "натовцам" присоединятся страны БРИКС, которые в январе 2026 года провели военно-морские учения "Воля к миру — 2026" с участием России, Китая, Ирана, ОАЭ и ЮАР: "Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение", - заявил Патрушев.

Напомним, в начале февраля бойцы Военно-морских сил Эстонии задержали корабль Baltic Spirit под флагом Барбадоса, который вез груз в Российскую Федерацию. Спецоперацию провели с привлечением полиции и подозревают, что судно везло контрабандные товары в Россию.

А США захватили танкер Aquila II, обвинив судно в нарушении блокады Вашингтона в отношении судов, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из Венесуэлы.