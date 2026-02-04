Эстония задержала судно Baltic Spirit с контрабандой для РФ: действовали "коммандос" и ВМС

Бойцы Военно-морских сил Эстонии задержали корабль Baltic Spirit под флагом Барбадоса, который вез груз в Российскую Федерацию. Спецоперацию провели с привлечением полиции и подозревают, что судно везло контрабандные товары в Россию.

Задержание состоялось около 17 ч 3 февраля и при этом действовали бойцы полицейского подразделения K-commando, вертолет авиационной эскадрильи, корабли военно-морских сил Raju и Admiral Cowan, лоцманское судно Ahto-26, рассказало эстонское медиа ERR. Событие произошло в Балтийском море у берегов Найссара. Корабль шел под флагом Багамских островов, но на борту все 23 моряка были гражданами Российской Федерации.

В операции захвата судна Baltic Spirit с российским экипажем участвовали около 50 человек, говорится в статье. Правоохранители и военные приблизились к кораблю, который как раз заправлялся горюче-смазочными материалами, водой и другими ресурсами. Моряки не оказали сопротивления и дали возможность эстонцам обыскать корабль.

"Операция прошла мирно", — заверил руководителя K-commando Марек Аас.

Как заявили правоохранители, причина задержания — контрабанда наркотиков, которые везли в Россию из Эквадора. При этом командир подразделения полиции, который проводил штурм, заверил, что судно не принадлежит к "теневому флоту" РФ и не находится под санкциями ЕС.

"Это не было судно из теневого флота Российской Федерации, а также не судно, находящееся под санкциями Европейского Союза. Для нас основное внимание в операции было сосредоточено на том, что это, вероятно, была контрабанда", — сказал офицер.

Задержание корабля — детали

Baltic Spirit — контейнеровоз под флагом Барбадоса. На мониторинговых порталах есть информация о двух кораблях с таким названием. Один, с IMO 9592678, четыре дня назад находился в Черном море и двигался рейсом из Стамбула в порт Сулима (Румыния). Второй, с IMO 9765873, действительно находится у берегов Балтии. Информации о наложении санкций действительно нет, но есть сообщение о задержании за нарушение правил морских перевозок в июне 2014 года.

Задержание корабля — что известно о Baltic Spirit в Балтийском море, 4 февраля Фото: marinetraffic.com

Отметим, Фокус писал о других случаях задержания кораблей, связанных с РФ. Один из случаев произошел в Средиземном море в январе 2025 года. Западные медиа сообщили, что патрульная служба Испании имела возможность задержать подсанкционное судно Chariot Tide с российской нефтью, которое как раз тонуло возле Гибралтара. Вместо этого испанцы сопроводили танкер, чтобы он беспрепятственно добрался до порта в Марокко.

Между тем иначе действовала армия США, которая преследовала подсанкционные танкеры у берегов Венесуэлы. В частности, с 10 декабря по 20 января задержали корабли Skipper, Centuries, Marinera (ранее Bella-1), M/T Sophia, Olina (ранее Minerva M), Sagitta. Также была попытка аналогичных действий военных Франции, которые попытались задержать танкер GRINCH в январе 2026 года.

Напоминаем, 12 января медиа The Washington Post рассказало, как война повлияет на РФ, если продолжатся санкции и будут теряться союзники.