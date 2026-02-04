Естонія затримала судно Baltic Spirit з контрабандою для РФ: діяли "командос" та ВМС

Бійці Військово-морських сил Естонії затримали корабель Baltic Spirit під прапором Барбадосу, який віз вантаж у Російську Федерацію. Спецоперацію провели із залученням поліції та підозрюють, що судно везло контрабандні товари у Росію.

Затримання відбулось близько 17 год 3 лютого і при цьому діяли бійці поліцейського підрозділу K-commando, вертоліт авіаційної ескадрильї, кораблі військово-морських сил Raju та Admiral Cowan, лоцманське судно Ahto-26, розповіло естонське медіа ERR. Подія відбулась у Балтійському морі біля берегів Найссара. Корабель йшов під прапором Багамських островів, але на борту усі 23 моряків були громадянами Російської Федерації.

У операції захоплення судна Baltic Spirit з російським екіпажем брали участь близько 50 осіб, ідеться у статті. Правоохоронці та військові наблизились до корабля, яка саме заправлявся паливо-мастильними матеріалами, водою та іншими ресурсами. Моряки не чинили спротиву і дали можливість естонцям обшукати корабель.

Відео дня

"Операція пройшла мирно", — запевнив керівника K-commando Марек Аас.

Як заявили правоохоронці, причина затримання — контрабанда наркотиків, які везли у Росію у Еквадору. При цьому командир підрозділу поліції, який проводив штурм, запевнив, що судно не належить до "тіньового флоту" РФ та не перебуває під санкціями ЄС.

"Це не було судно з тіньового флоту Російської Федерації, а також не судно, що перебуває під санкціями Європейського Союзу. Для нас основна увага в операції була зосереджена на тому, що це, ймовірно, була контрабанда", — сказав офіцер.

Затримання корабля — деталі

Baltic Spirit — контейнеровоз під прапором Барбадосу. На моніторингових порталах є інформація про два кораблі з такою назвою. Один, з IMO 9592678, чотири дні тому перебував у Чорному морі та рухався рейсом зі Стамбулу у порт Суліма (Румунія). Другий, з IMO 9765873, справді перебуває біля берегів Балтії. Інформації про накладання санкцій справді немає, але є повідомлення про затримання через порушення правил морських перевезень у червні 2014 року.

Затримання корабля - що відомо про Baltic Spirit у Балтійському морі, 4 лютого Фото: marinetraffic.com

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки затримання кораблів, пов'язаних з РФ. Один з випадків стався у Середземному морі у січні 2025 року. Західні медіа повідомили, що патрульна служба Іспанії мала можливість затримати підсанкційне судно Chariot Tide з російською нафтою, яке саме тонуло біля Гібралтару. Натомість іспанці супроводили танкер, щоб він без безперешкодно дістався до порту в Марокко.

Тим часом інакше діяла армія США, яка переслідувала підсанкційні танкери біля берегів Венесуели. Зокрема, з 10 грудня по 20 січня затримали кораблі Skipper, Centuries, Marinera (раніше Bella-1), M/T Sophia, Olina (раніше Minerva M), Sagitta. Також була спроба аналогічних дій військових Франції, які спробували затримати танкер GRINCH у січні 2026 року.

Нагадуємо, 12 січня медіа The Washington Post розповіло, як війна вплине на РФ, якщо продовжаться санкції та втрачатимуться союзники.