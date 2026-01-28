Іспанія відпустила танкер Chariot Tide з нафтою РФ: могла спинити, але передумала, — Reuters

Іспанський рятувальний корабель допоміг підсанкційному танкеру Chariot Tide з тіньового флоту Російської Федерації безпечно дістатись берегів Марокко, повідомили медіа. Правоохоронці Іспанії мали можливість затримати судно, оскільки воно на певний час вийшло з міжнародних вод та потрапило в іспанську зону відповідальності. Що відбулось у Середземному морі та яким маршрутом прямував Chariot Tide, навантажений, ймовірно, російською нафтою?

Інцидент з танкером Chariot Tide стався 22 січня, ідеться у статті інформаційного агентства Reuters. У корабля зламався двигун і він дрейфував неподалік від берегів Іспанії. Замість затримання, рятувальний корабель потягнув танкер у бік Марокко. При цьому раніше Іспанія підтримала санкції ЄС проти РФ і мала б діяти інакше проти судна, яке порушило заборону на вивезення сирої російської нафти. Водночас Марокко — країна-союзник США, яка днями уклала риболовецьку угоду з Москвою.

Медіа уточнило, що отримало лист від Торгівельного флоту Іспанії, у якому ішлося про танкер Chariot Tide. Корабель на сьогодні підняв прапор Мозамбіку, а до листопада 2025 називався Marabella Sun і під цією назвою фігурує у санкційних списках ЄС. Танкер дрейфував з непрацюючим двигуном за 33 милі (53 км) від містечка Андра (Adra) на півдні Іспанії й потрапив у пошуково-рятувальну зону Іспанії. На виручку прибуло рятувальне судно Clara Campoamor, який взяло танкер на буксир та потягнуло у бік порту Танжер у Марокко.

Танкери РФ - поточні координати підсанкційного корабля Chariot Tide Фото: marinetraffic.com

Reuters повідомило, що звернулось за коментарем до урядовців Іспанії з питанням, чому не затримали один з 1200-1600 танкерів тіньового флоту РФ, який возить російську та іранську нафту. На момент публікації новини відповіді не отримали.

Танкери РФ — деталі

CHARIOT TIDE (IMO 9323376, MMSI 650000265) — танкер для перевезення нафти та хімічних нафтопродуктів, розміром 195 на 32 м, вказано на профільному порталі. Раніше корабель плавав не під прапором Мозамбіку, а під прапорами Коморських островів, Танзанії, Панами, Маршаллових островів. Попередні назви — Marabella Sun та Piltene. Маршрут, на якому судно спіткали проблеми з мотором, — з нафтового порту Усть-Луга у РФ до порту Танжер у Марокко.

Танкери РФ - маршрут корабля тіньового флоту Chariot Tide Фото: vesselfinder

Зазначимо, Фокус писав про затримання танкерів тіньового флоту РФ, які проводили США. Наприклад, 7 січня американські морпіхи захопили корабель Marinera/Bella-1, який раптом підняв прапор РФ під час втечі з Венесуели. Водночас 26 січня стало відомо, що Франція затримала один танкер Grinch у Середземному морі й навіть арештувала капітана. При цьому 14 країн Європи оголосили, що забороняють проходити своїми водами кораблям з прихованою ідентифікацією або з іншими порушеннями: ідеться про акваторію Балтійського моря.

Нагадуємо, 26 січня OSINTери опублікували фото нафтового танкера Ursus Maritimus, який потрапив під удар дронів СБУ у російському порту Тамань.