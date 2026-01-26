Як виглядає танкер Ursus Maritimus після атаки дронів ЗСУ: чорна пляма на весь борт (фото)

У Босфорській протоці помітили підсанкційний танкер тіньового флоту URSUS MARITIMUS, який у грудні потрапив під удар дронів у російському порту Тамань. Фото показують, що корабель може триматись на воді, хоч і отримав пошкодження.

Танкер URSUS MARITIMUS отримав удар у правий борт та надбудову на палубі, показують фото, опубліковану у соцмережі X на OSINT-сторінці Tanker Trackers. Вказано, що корабель зафіксували спостерігачі у Стамбулі. На фото з місця подій — дві точки, по яких поцілили безпілотники у порту Тамань у Чорному морі.

OSINTери опублікували три фото підсанкційного танкера. На двох з них — правий борт. Бачимо чорну пляму у нижній частині: орієнтовний розмір — на всю висоту борту (орієнтовно — близько 10 м).

Танкери РФ - як виглядає правий борт URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

Танкери РФ - як виглядає точка влучання у правий борт URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

Третє фото показує рубку, яка також почорніла, ймовірно, від пожежі. Пляма розміщена посередині надбудови й тягнеться на висоту трьох поверхів.

Танкери РФ - як виглядає рубка URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

У дописі уточнюється, що ідеться про танкер URSUS MARITIMUS (номер 9297345), який ходить під прапором Ліберії і який потрапив під удар дронів в ніч з 21 на 22 грудні 2025 року. Серед іншого, є також відео повітряної атаки, знятої дронами та опубліковане у каналі Exilenova. На записі — наліт БпЛА, які яскраво влучають в борт та рубку корабля у порту Тамань.

Танкери РФ — деталі атака БпЛА

URSUS MARITIMUS — нафтовий танкер з номером IMO 9297345, який до 2022 року мав назви Alba (прапор Маршаллових островів) та British Cignet (острів Мен). Основні характеристики: розміри 251 на 44 м, осадка 8 м, валовий тоннаж 63 тис. тонн. Корабель внесений у санкційний список G7 та ЄС, оскільки помічений у порушенні нафтового ембарго на РФ.

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на порту Тамань, яка відбулась в ніч з 21 на 22 грудня 2025 року. Місцеві жителі повідомили про серію вибухів у районі порту та селища Волна: ішлося про пошкодження трубопроводу. Згодом джерела медіа в ГУР повідомили, що відбулась атака дронів FP-1, які несуть 120 кг вибухівки.

8 січня турецькі медіа заявили про удар дронів на танкер Elbus, який прямував у порти РФ, тримаючись максимально близько до берегів Туреччини. З'ясувалось, що корабель потрапив під санкції через махінації з російською нафтою біля портів Греції.

Нагадуємо, 25 січня стало відомо про танкер Grinch тіньового флоту РФ, який затримали біля берегів Франції. Тим часом Фокус розповів про дії США, спрямовані проти кораблів, які всупереч санкціям возили нафту РФ, а також Венесуели та Ірану. Водночас медіа The Times повідомило, що Британія може затримувати танкери тіньового флоту РФ та конфісковувати нафти на користь України.