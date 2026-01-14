Британський спецназ проти "тіньового флоту": нафту РФ хочуть віддати Україні, — The Times

Велика Британія вивчає плани щодо використання будь-якої нафти, конфіскованої із суден російського тіньового флоту, для фінансування оборони України. Але поки незрозуміло, наскільки здійсненний такий план.

"Це матиме подвійний вплив на російську військову машину — ми не тільки позбавимо їх незаконних військових доходів, а й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України", — сказало джерело виданню The Times.

Британці хочуть захоплювати російські тіньові танкери, як це зробила армія США

Раніше повідомлялося, що британські спецпідрозділи готуються до штурму російських суден "тіньового флоту" в рамках операції з боротьби з російською економікою.

Елітні війська, навчені спускатися на кораблі з вертольотів і захоплювати їхні екіпажі, можуть атакувати сотні нелегальних нафтових танкерів після того, як уряд визначив законну підставу для таких рейдів. Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати "конкретне оперативне планування" або "морську діяльність, що відбувається". Лише зазначили, що "стримування, дезорганізація та ослаблення" російського тіньового флоту є пріоритетом, і додали: "Разом із нашими союзниками ми нарощуємо наші відповідні дії на тіньові судна — і продовжуватимемо це робити".

Відео дня

Два судна "тіньового флоту", санкціоновані Великою Британією — Spring Fortune і Range Vale — прямують до Ла-Маншу просто зараз і можуть стати першою здобиччю британців.

Обидва танкери для перевезення сирої нафти ходять під неправдивими прапорами Камеруну і Зімбабве відповідно, що робить їх потенційними цілями для рейдів британських спецпідрозділів відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей.

Танкер Spring Fortune опинився під санкціями Великої Британії у травні 2025 року за участь у діяльності, спрямованій на дестабілізацію України або такій, що приносить вигоду російському уряду. Раніше він плавав під різними назвами і прапорами Греції, Маршаллових островів, Мальти і Панами.

Танкер Range Vale багато разів змінював назву і порт приписки Фото: marine traffic

Танкер Range Vale займається експортом нафти з російських портів, зокрема, у Балтійському морі, і опинився під санкціями Великої Британії 2024 року. Він пов'язаний із Radiating World Shipping Services, компанією з ОАЕ, що перебуває під санкціями і вважається одним із провідних операторів тіньового флоту. Судно також неодноразово змінювало свою назву і ходило під прапорами Островів Кука, Греції, Гондурасу, Індонезії та Ніуе.

Танкер Range Vale возить російську нафту і перебуває під санкціями Фото: marine traffic

Повідомляють, що представники НАТО у Великій Британії стежать щонайменше за трьома іншими, ймовірно, російськими нафтовими танкерами, які перетинають Атлантику.

За наявними даними, "Весна", "Вероніка III" і "Берта" прямують до Європи, що підвищує ймовірність участі Великої Британії в черговій операції із захоплення суден.

У понеділок танкер "Білий Кондор", що ходить під прапором Аруби, заморської території Нідерландів у Карибському морі, безперешкодно пройшов Ла-Маншем. У Аруби немає суднового реєстру. Уряд Аруби підтвердив, що жоден з арубських прапорів не є законним, і закликав країни порушувати кримінальні справи в разі заходу суден у порт.

Судно не проходило портову інспекцію з 2018 року, що викликає побоювання з приводу наявності серйозних несправностей у системі безпеки і високого ризику розливу нафти або аварії.

Командир Арло Абрахамсон, начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Морського командування НАТО, заявив, що альянс "розуміє особливості життя торговельного судноплавства і тісно співпрацює з союзниками, обмінюючись аналітичними даними та інформацією про судна, що становлять інтерес".

Він додав: "Союзники регулярно координують зусилля для забезпечення того, щоб регіон залишався вільним і відкритим для морських шляхів, і щоб ми спільно протидіяли загрозам і викликам у морській сфері".

Інший представник НАТО заявив, що військово-морські сили альянсу проводять "заходи з підвищення обізнаності про морську обстановку" по всьому євроатлантичному регіону для країн-членів.

Кораблі, що перебувають під безпосереднім командуванням і контролем НАТО, як правило, не проводять рейдів або операцій з перехоплення.

Тож на борт сумнівних тіньових танкерів, найімовірніше, підніматимуться берегова охорона і морська поліція за підтримки військово-морських сил за вказівкою своїх національних і правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше російський тіньовий танкер Marinera, який раніше називався Bella 1, бачили біля берегів Шотландії в супроводі американських кораблів.

Також виявилося, що на борту тіньового танкера "Маринера" перебувають 17 громадян України. Посольство України передало США офіційну ноту, в якій просять повідомити правовий і процесуальний статус українських моряків.