Британский спецназ против "теневого флота": нефть РФ хотят отдать Украине, — The Times

Великобритания изучает планы по использованию любой нефти, конфискованной с судов российского теневого флота, для финансирования обороны Украины. Но пока неясно, насколько осуществим такой план.

"Это окажет двойное воздействие на российскую военную машину — мы не только лишим их незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины", — сказал источник изданию The Times.

Британцы хотят захватывать российские теневые танкеры, как это сделала армия США

Ранее сообщалось, что британские спецподразделения готовятся к штурму российских судов "теневого флота" в рамках операции по борьбе с российской экономикой.

Элитные войска, обученные спускаться на корабли с вертолетов и захватывать их экипажи, могут атаковать сотни нелегальных нефтяных танкеров после того, как правительство определило законное основание для таких рейдов. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать "конкретное оперативное планирование" или "происходящую морскую деятельность". Только отметили, что "сдерживание, дезорганизация и ослабление" российского теневого флота является приоритетом, и добавили: "Вместе с нашими союзниками мы наращиваем наши ответные действия на теневые суда — и будем продолжать это делать".

Два судна "теневого флота", санкционированные Великобританией — Spring Fortune и Range Vale — направляются в Ла-Манш прямо сейчас и могут стать первой добычей британцев.

Оба танкера для перевозки сырой нефти ходят под ложными флагами Камеруна и Зимбабве соответственно, что делает их потенциальными целями для рейдов британских спецподразделений в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Танкер Spring Fortune оказался под санкциями Великобритании в мае 2025 года за участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или приносящей выгоду российскому правительству. Ранее он плавал под разными названиями и флагами Греции, Маршалловых островов, Мальты и Панамы.

Танкер Range Vale много раз менял название и порт приписки Фото: marine traffic

Танкер Range Vale занимается экспортом нефти из российских портов, в частности, в Балтийском море, и оказался под санкциями Великобритании в 2024 году. Он связан с Radiating World Shipping Services, компанией из ОАЭ, находящейся под санкциями и считающейся одним из ведущих операторов теневого флота. Судно также неоднократно меняло свое название и ходило под флагами Островов Кука, Греции, Гондураса, Индонезии и Ниуэ.

Танкер Range Vale возит российскую нефть и находится под санкциями Фото: marine traffic

Сообщается, что представители НАТО в Великобритании следят как минимум за тремя другими предположительно российскими нефтяными танкерами, пересекающими Атлантику.

По имеющимся данным, "Весна", "Вероника III" и "Берта" направляются в Европу, что повышает вероятность участия Великобритании в очередной операции по захвату судов.

В понедельник танкер "Белый Кондор", ходящий под флагом Арубы, заморской территории Нидерландов в Карибском море, беспрепятственно прошел по Ла-Маншу. У Арубы нет судового реестра. Правительство Арубы подтвердило, что ни один из арубских флагов не является законным, и призвало страны возбуждать уголовные дела в случае захода судов в порт.

Судно не проходило портовую инспекцию с 2018 года, что вызывает опасения по поводу наличия серьезных неисправностей в системе безопасности и высокого риска разлива нефти или аварии.

Командир Арло Абрахамсон, начальник отдела по связям с общественностью Морского командования НАТО, заявил, что альянс "понимает особенности жизни торгового судоходства и тесно сотрудничает с союзниками, обмениваясь аналитическими данными и информацией о представляющих интерес судах".

Он добавил: "Союзники регулярно координируют усилия для обеспечения того, чтобы регион оставался свободным и открытым для морских путей, и чтобы мы сообща противодействовали угрозам и вызовам в морской сфере".

Другой представитель НАТО заявил, что военно-морские силы альянса проводят "мероприятия по повышению осведомленности о морской обстановке" по всему евроатлантическому региону для стран-членов.

Корабли, находящиеся под непосредственным командованием и контролем НАТО, как правило, не проводят рейдов или операций по перехвату.

Так что на борт сомнительных теневых танкеров скорей всего будут подниматься береговая охрана и морская полиция при поддержке военно-морских сил по указанию своих национальных и правоохранительных органов.

Напомним, ранее российский теневой танкер Marinera, который ранее назывался Bella 1, видели у берегов Шотландии в сопровождении американских кораблей.

Также оказалось, что на борту теневого танкера "Маринера" находятся 17 граждан Украины. Посольство Украины передало США официальную ноту, в которой просят сообщить правовой и процессуальный статус украинских моряков.