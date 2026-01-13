Украинские моряки с задержанного США танкера Marinera все еще находятся в море, — СМИ

На борту нефтяного танкера Bella 1 (Marinera), который арестован США, все еще находятся 17 украинцев. Сейчас они находятся в море.

Судно шло из Венесуэлы под флаг России. О ситуации на судне рассказали в посольстве Украины в Соединенных Штатах, передает liga.net.

Украинские граждане с арестованного американцами 7 января "теневого" танкера Bella 1 (Marinera), который шел из Венесуэлы под флагом РФ, все еще находятся в море. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах.

17 граждан Украины в дальнейшем находятся среди членов экипажа судна Bella 1. Эту информацию подтвердили в Госдепе США.

По данным посольства, ситуация находится под их контролем. Они постоянно поддерживают контакты с федеральными ведомствами США, а также с министерствами и органами в Украине, которые приобщены к ситуации. Они отслеживают развитие ситуации и обеспечивают обмен данными по этому делу.

В частности, посольство передало США официальную ноту, в которой просят сообщить правовой и процессуальный статус украинских моряков, а также обеспечить безотлагательный консульский доступ к этим гражданам после прибытия танкера в американский порт.

Любые процессуальные действия будут проведены только после того, как судно будет сопровождено в порт США.

Захват танкера Marinera

7 января стало известно о задержании танкера Bella-1, который почти неделю скрывался от береговой охраны США. Во время побега танкер решил сменить флаг, нарисовав российский "триколор" и получив название Marinera. После этого РФ, как написали западные медиа, якобы попросила США не нападать на корабль.

Впоследствии на выручку нефтяному танкеру двинулась российская флотилия из Мурманска. Речь шла, в частности, о подводной лодке и о других кораблях, тип которых не указывали.

Тем временем около 15 часов агентство Reuters сообщило, что американские войска начали спецоперацию по взятию под контроль "Bella-1/Marianera". Кроме того, появились кадры южного командования с взятием на абордаж танкера Sophia.

В МИД РФ в ответ на захват российского танкера призвали соблюдать права и интересы россиян, которые были среди экипажа. В Министерстве транспорта РФ в свою очередь обвинили США в нарушении конвенции ООН по морскому праву.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вечером 7 января заявила, что экипаж российского теневого танкера Marinera могут судить в США, поскольку это было судно "теневого флота" Венесуэлы, которое перевозило подсанкционную нефть.

9 января США захватили еще один танкер российского теневого флота.

Издание The New York Times 8 января писало, что захват танкера "Маринера" был "одной из самых провокационных операций" против РФ и еще одним оскорблением для Владимира Путина со стороны президента США Дональда Трампа.